El nivel de riesgo de incendio forestal para este viernes es extremo en casi toda la Región

Mapa que muestra el nivel medio de riesgo de incendio forestal este viernes, 8 de agosto de 2025, enla Región de Murcia - AEMET

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo medio de incendio forestal previsto para este viernes es extremo en prácticamente toda la Región de Murcia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, es extremo en las zonas de la Cuenca de Mula, Guadalentín, Noroeste, Altiplano, y Vega Alta-Ricote-Murcia; muy alto en el litoral oeste; y alto en el litoral este.

La Dirección del Plan Infomur recuerda que la rapidez en la detección e intervención de los medios de extinción permite evitar la propagación de los incendios forestales. Si se observa humo o fuego, se debe comunicar de inmediato al teléfono de emergencias '1-1-2'.