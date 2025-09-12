El nivel de riesgo de incendio forestal para este viernes es muy alto o alto en la Región de Murcia

El nivel de riesgo de incendio forestal para este viernes es muy alto o alto en toda la Región de Murcia
El nivel de riesgo de incendio forestal para este viernes es muy alto o alto en toda la Región de Murcia - AEMET
Europa Press Murcia
Publicado: viernes, 12 septiembre 2025 9:19

MURCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo medio de incendio forestal previsto para este viernes es muy alto o alto en la Región de Murcia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, es muy alto en el Altiplano y la Cuenca de Mula y alto en el Guadalentín, el litoral este y oeste, el Noroeste y Vega Alta-Ricote-Murcia.

La Dirección del Plan Infomur recuerda que, si se observa humo o fuego, se debe comunicar de inmediato al teléfono de emergencias '1-1-2'.

Contador