El nivel de riesgo de incendio forestal para este viernes es muy alto o alto en la Región de Murcia

MURCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
El nivel de riesgo medio de incendio forestal previsto para este viernes es muy alto o alto en la Región de Murcia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En concreto, es muy alto en el Altiplano y la Cuenca de Mula y alto en el Guadalentín, el litoral este y oeste, el Noroeste y Vega Alta-Ricote-Murcia.
La Dirección del Plan Infomur recuerda que, si se observa humo o fuego, se debe comunicar de inmediato al teléfono de emergencias '1-1-2'.