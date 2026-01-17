La Noche de los Tambores de Mula 2026 ya tiene cartel, obra del artista Pablo Espinosa

Presentado el cartel de la Noche de los Tambores de Mula 2026, obra del artista muleño Pablo Espinosa - AYUNTAMIENTO DE MULA

MULA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

Este viernes se ha presentado oficialmente el cartel anunciador de la Noche de los Tambores de Mula 2026, una obra del artista muleño Pablo Espinosa, en un acto que ha contado con la participación del alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno; el concejal de Tambores, Diego Boluda; y el presidente de la Asociación de Tamboristas de Mula, Manuel Nadal, acompañados por el diputado regional, Fernando Moreno; miembros del equipo de gobierno, de la corporación municipal y numerosos vecinos y vecinas.

El cartel propone una imagen sobria y cargada de simbolismo, centrada en la piel del tambor y las manos como esencia de la tradición tamborista. Sobre un fondo negro, metáfora del silencio que envuelve el comienzo de la noche de los tambores, emerge la materia prima del instrumento y el gesto humano: la piel como origen artesanal del tambor y las manos -creadas con barro expresamente para esta obra- como reflejo del trabajo, la dedicación y la identidad de los muleños y muleñas que mantienen viva esta tradición. El palillo actúa como nexo entre cuerpo e instrumento, entre el pasado y el presente, evocando la emoción que se vive cada Martes Santo.

El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, destacó que "este cartel vuelve a demostrar que los Tambores de Mula son algo único. No solo hablamos de una fiesta reconocida internacionalmente, sino de una tradición que forma parte de nuestra forma de ser, que sigue proyectando a Mula al mundo con autenticidad y, sobre todo, con mucho orgullo", subrayando además la importancia de seguir apoyando a los creadores locales que contribuyen a engrandecer el patrimonio cultural del municipio.

Por su parte, el concejal de Tambores, Diego Boluda, señaló que "Pablo Espinosa ha sabido traducir en imagen lo que sentimos los muleños cuando llega la Noche de los Tambores: respeto, emoción, artesanía y cultura viva. Es un cartel valiente, honesto y profundamente simbólico, que ya forma parte del legado gráfico de nuestra fiesta más identitaria".

Durante el acto se puso en valor el carácter único de los Tambores de Mula, declarados Fiesta de Interés Turístico Internacional y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, así como el trabajo artesanal que hay detrás de cada tambor y el esfuerzo de miles de tamboristas que, cada año, transforman el silencio en pasión.

Desde el Ayuntamiento de Mula se trasladó también un agradecimiento especial a la Asociación de Tamboristas de Mula y a su presidente, Manuel Nadal, por su labor constante y generosa en la conservación, cuidado y proyección de esta tradición, un trabajo fundamental para que la Noche de los Tambores siga creciendo sin perder su esencia.