La nueva actualización de la app Tu Murcia permite comprar entradas o consultar el horario de llegada del autobús

Presentación de la nueva actualización de la app Tu Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha lanzado la versión 11.0 de la app Tu Murcia disponible para iOS y Android, que permite comprar entradas de teatros y auditorios, inscribirse en los cursos y ofertas de empleo municipales, localizar la farmacia de guardia más cercana y consultar nuevos datos en tiempo real, como la llegada del autobús y del tranvía, el caudal del río, el precio de cada gasolinera o las plazas libres de los aparcamientos municipales.

Tu Murcia llega a esta versión con más de 85.000 usuarios que han descargado la aplicación y más de 637.000 sesiones de uso entre iPhone y Android.

El concejal de Ciudad Inteligente, José Guillén Parra, ha destacado que "el objetivo es que Tu Murcia siga evolucionando como una herramienta práctica, intuitiva y cada vez más completa, capaz de ofrecer respuestas rápidas a las necesidades de los murcianos. Hemos incorporado nuevas funcionalidades que permiten realizar más gestiones para poner la tecnología al servicio del ciudadano".

PRESTACIONES EN EMPLEO, CULTURA, SALUD, SEGURIDAD Y ATENCIÓN SOCIAL

Las nuevas pantallas de formación y de empleo del Servicio de Empleo munipal reúnen los cursos y las ofertas de trabajo que gestiona el Ayuntamiento, con la opción de ver solo las que tienen la inscripción abierta, y los usuarios pueden inscribirse en ellos desde la propia aplicación, sin desplazamientos.

En el ámbito cultural, la app permite consultar la programación de los teatros y auditorios municipales y de la Filmoteca Regional y comprar las entradas directamente desde la app, sin tener que buscar la web de cada sala. En la Filmoteca, cada pase lleva directamente a la elección de butaca, y en el Teatro Romea y el Teatro Circo la app avisa de antemano si una función está agotada o tiene la venta cerrada.

En materia de atención social, una nueva sección reúne las prestaciones económicas, los servicios de atención y los programas de apoyo a personas vulnerables disponibles en todo el término municipal.

La sección de Salud muestra las farmacias de guardia, empezando por la más cercana al usuario, permite pedir cita previa para la vacunación en los servicios municipales de salud y da a conocer los animales que el Ayuntamiento tiene en adopción, con la posibilidad de solicitarlo desde la propia app.

El apartado de Seguridad se renueva en torno a la Policía Local. Desde él se puede llamar al 092, consultar qué comisaría le corresponde según su barrio o pedanía, buscar objetos perdidos y dirigir solicitudes a la Policía Local mediante formularios que se rellenan solos con los datos del usuario que ha iniciado sesión. Los trámites de la Sede Electrónica también ganan comodidad, ya que sus formularios se cumplimentan ahora en pantallas propias de la app, adaptadas al móvil.

Todos estos servicios están al alcance de toda la población del municipio, de forma accesible, ya que otra de las novedades es que desde ahora la aplicación funciona, además de en español, en otros siete idiomas, inglés, portugués, francés, italiano, alemán, chino y árabe, este último con lectura de derecha a izquierda. Cualquier vecino puede así consultar lo que necesite en su propia lengua.

MÁS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

La pantalla de autobuses, la más utilizada de la app, se renueva. Los usuarios pueden ver los próximos autobuses en tiempo real y seguir en el mapa la ubicación de los vehículos compatibles para estimar su llegada. Si el usuario sale de la aplicación mientras espera, los móviles compatibles le muestran una notificación con el tiempo que falta para su autobús.

El tranvía se suma también al tiempo real. Cada parada muestra los minutos que faltan para el próximo tranvía de cada línea y, como ocurre con el autobús, el aviso permanece visible en el móvil cuando el usuario sale de la aplicación.

Los aparcamientos municipales ofrecen ahora su ocupación en tiempo real, de manera que el conductor puede saber cuántas plazas libres hay en cada uno antes de dirigirse hacia allí y elegir dónde estacionar sin dar vueltas.

El apartado 'Al instante' incorpora más datos actualizados al momento. Los usuarios pueden localizar las paradas de taxi y llamar al servicio 24 horas, consultar qué gasolinera ofrece el precio más barato de cada combustible y encontrar las estaciones de carga para vehículos eléctricos, con su disponibilidad, el tipo de enchufe y el precio del kilovatio hora. También pueden seguir el caudal del río en tiempo real, con su evolución, máximos y mínimos de las últimas 48 horas, y consultar la nueva previsión meteorológica para el día y los siete siguientes.

LA APP TU MURCIA YA ESTÁ DISPONIBLE PARA RELOJES INTELIGENTES

La app cuenta ya con una versión propia para los relojes inteligentes de Apple y Android. Desde la muñeca se pueden consultar las noticias del día, los próximos eventos y los datos en tiempo real que cada usuario marque como favoritos, como sus paradas de autobús y tranvía, el tiempo o los aparcamientos.

En los Apple Watch, la información puede fijarse en la propia esfera del reloj para tenerla siempre a la vista. A ello se suman nuevos widgets para iOS y Android, que llevan la agenda del día a la pantalla del móvil sin abrir la aplicación.

MINIJUEGOS DIARIOS

La nueva versión incorpora cuatro minijuegos que se renuevan cada día y giran en torno a la ciudad y sus tradiciones.

Todas estas novedades llegan con un diseño renovado, que mejora la accesibilidad, la escala de los textos y el modo oscuro. Además, cualquier noticia, evento, trámite o parada puede compartirse con un enlace que la abre directamente en Tu Murcia. La seguridad también se refuerza, con acceso mediante Face ID, Touch ID o huella dactilar, una nueva pantalla para gestionar los permisos y la ubicación del usuario limitada al término municipal.