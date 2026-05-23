La nueva Cátedra Fundación Repsol-UPCT refuerza la conexión entre universidad, innovación e industria

El presidente Fernando López Miras firma junto al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y al rector de la UPCT, Mathieu Kessler, la nueva cátedra - CARM

MURCIA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional continúa avanzando con el desarrollo de las líneas estratégicas del Plan Industrial de la Región de Murcia con la creación de la nueva Cátedra de Transición Energética entre la Fundación Repsol y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

El fin es reforzar la conexión entre universidad, innovación e industria para convertir el conocimiento en desarrollo económico, empleo cualificado y nuevas oportunidades industriales.

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, suscribió junto al presidente de Fundación Repsol, Antonio Brufau, y al rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Mathieu Kessler, la puesta en marcha de esta nueva iniciativa académica y científica, orientada a impulsar la investigación aplicada, la transferencia de conocimiento y la colaboración universidad-empresa en ámbitos vinculados a la transición energética y la transformación industrial.

La nueva cátedra, que comenzará su actividad a partir del curso 2026-2027, se integra en la estrategia del futuro Campus Industrial de la Región de Murcia impulsado por el Gobierno regional dentro del Plan Industrial, concebido para fortalecer la cooperación estable entre universidades, centros tecnológicos y tejido productivo, acelerar la innovación aplicada y consolidar un ecosistema industrial más avanzado, competitivo y conectado con las prioridades europeas.

Entre los objetivos del Plan Industrial figura elevar el peso de la inversión privada en I+D+i del 52 al 58 por ciento y aumentar el número de cátedras de colaboración entre universidades e industria. López Miras destacó que "la industria del futuro se construye también desde el conocimiento, la innovación y el talento", y subrayó que "el Plan Industrial apuesta de forma decidida por conectar universidad e industria para transformar investigación en oportunidades reales de crecimiento y empleo".

El presidente regional enmarcó la nueva cátedra en el proceso de transformación industrial y energética que vive la Región de Murcia y defendió que "Cartagena representa hoy uno de los principales polos industriales, energéticos y tecnológicos del sur de Europa".

INVESTIGACIÓN APLICADA PARA LA NUEVA INDUSTRIA ENERGÉTICA

La Cátedra de Transición Energética nace con el objetivo de generar conocimiento sobre la transición energética y la transformación industrial, con especial atención a la economía circular aplicada a la descarbonización del transporte aéreo y marítimo en un contexto de cero emisiones netas.

Entre sus principales líneas de trabajo destacan el análisis del papel de los combustibles renovables, los combustibles alternativos y otros vectores energéticos de bajas emisiones, teniendo en cuenta sus implicaciones tecnológicas, energéticas, industriales y regulatorias.

Asimismo, promoverá actividades de investigación aplicada, divulgación y formación especializada, reforzando el papel de la UPCT como agente estratégico en el desarrollo industrial y tecnológico de la Región.

La puesta en marcha de esta cátedra se enmarca en el objetivo de 'Más Innovadora y Tecnológica' del Plan Industrial de la Región de Murcia, para consolidar un ecosistema industrial más innovador, sostenible y tecnológicamente avanzado, capaz de competir en mercados globales desde el arco mediterráneo.

El Plan Industrial considera estratégica la conexión entre industria, universidades y centros tecnológicos para impulsar la digitalización, la innovación y la captación de talento, especialmente en sectores vinculados a la energía, la descarbonización y la nueva economía industrial.

Precisamente, uno de los grandes objetivos del Plan es reforzar la transferencia de conocimiento y aumentar el peso de la innovación privada en el desarrollo industrial de la Región. En este contexto, el Campus Industrial actuará como una plataforma estable de colaboración entre administración, universidades y empresas para acelerar la transferencia de conocimiento y facilitar la creación de nuevas capacidades industriales.