La nueva iluminación del jardín del Malecón de Murcia homenajea al modelo que alumbró la Glorieta en los años 30 y 40

El alcalde de Murcia, José Ballesta, observa las nuevas luminarias que se instalarán en el jardín del Malecón - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nueva iluminación del jardín del Malecón de Murcia rendirá homenaje al modelo que alumbró la Glorieta de España desde 1929 hasta finales de los años 50, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La renovación cuenta con una inversión de 255.000 euros financiada con fondos del Ayuntamiento capitalino y estará finalizada antes de que comience la Feria de Septiembre.

Las nuevas luminarias, denominadas 'Murcia 1200', son una recreación de las columnas que iluminaron la Glorieta, obra de la histórica Fundición Peña, referente industrial del barrio de El Carmen en el siglo pasado. De aquel conjunto original solo sobrevive una columna, ubicada en la Plaza Alejo Molina de Alquerías.

El diseño recupera la esencia de la Fundición Peña, responsable de piezas como las verjas de Floridablanca o elementos ornamentales de la estación de ferrocarril, e integra materiales modernos y soluciones ecoeficientes.

"Este proyecto es un ejemplo de cómo podemos conjugar tradición y tecnología para mejorar nuestros espacios públicos ahorrando energía, reduciendo el impacto ambiental y embelleciendo la ciudad", ha destacado el alcalde, José Ballesta.

En total, se instalarán 129 puntos de luz de ocho metros de altura, de los que 87 columnas cuentan con una luminaria de 135W y las 42 restantes, doble luminaria, con 270W en total.

En cuanto a su diseño, están fabricadas con estructura de acero galvanizado y detalles en fundición de aluminio y presentan acabados en tonos marrón texturizado (RAL 8016) y dorado (RAL 1036), evocando el estilo clásico en armonía con la vegetación y el entorno.

El nuevo sistema de alumbrado incorpora telegestión avanzada mediante tecnología Coded Mains (Philips) y Citylux (Arelsa), lo que permite regular la intensidad lumínica en tiempo real a través del Centro Único de Seguimiento CEUS.

Esto permitirá incrementar la iluminación de manera puntual en eventos especiales como la Feria de Septiembre o las Fiestas de Primavera, lo que eliminará la necesidad de instalar focos provisionales o tendidos de cableado.

Las luminarias LED ofrecen una alta eficiencia de 140 lúmenes por vatio y ofrecerán luz cálida de 3.000K, con una vida útil estimada de 100.000 horas.

La sustitución de las antiguas columnas de los años 70, de 3,5 metros y equipadas con globos de vapor de sodio de 100W, permitirá reducir el consumo energético en más de un 60% y disminuir la contaminación lumínica gracias a ópticas direccionales que proyectan la luz donde es necesaria.