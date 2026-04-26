La nueva versión de la App 'Tu Murcia' convierte el smartphone "en una ventanilla única" para los ciudadanos

MURCIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva versión 10.0 de la aplicación oficial 'Tu Murcia' ya se encuentra totalmente operativa y disponible para su descarga en dispositivos iOS y Android. Así lo ha comunicado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, que, tras un crecimiento exponencial de usuarios en los últimos años, esta gran actualización llega a los teléfonos móviles con una filosofía clara: poner la tecnología al servicio real de la "escucha ciudadana".

En este sentido, el edil Guillén ha destacado que "es una aplicación viva, diseñada por y para los murcianos, pensada para haceros la vida más fácil y para que vuestra voz se escuche más rápido y mejor. Ahora, llevar el Ayuntamiento en el bolsillo es una realidad".

TRÁMITES ÁGILES Y CARPETA CIUDADANA NATIVA

Entre las mejoras, destaca la renovación del 'corazón' de la App. Con esta nueva actualización, Tu Murcia integra una Sede Electrónica optimizada para los ciudadanos, lo que facilita realizar trámites de principio a fin, pedir citas previas o revisar el tablón de anuncios sin tener que salir a un navegador externo. Además, se estrena la Carpeta Ciudadana, que ofrece acceso integrado a notificaciones, expedientes y registros.

MOVILIDAD EN TIEMPO REAL

De igual manera, otra de las grandes novedades es la información de movilidad en tiempo real con una pantalla de transporte rediseñada y mucho más intuitiva con la que los usuarios pueden conocer en directo el tiempo de llegada de los próximos autobuses urbanos e interurbanos, el estado del tranvía, añadir paradas a favoritos para ahorrar tiempo e incluso consultar un mapa con las estaciones de servicio y los precios de las gasolineras antes de repostar.

El deporte y la actividad física ganan protagonismo con la nueva app que aglutina toda la información de forma más visual, permitiendo buscar instalaciones, pabellones y pistas en el mapa, recibir notificaciones específicas e inscribirse cómodamente a actividades mediante sincronización directa.

NUEVA TAQUILLA VIRTUAL

La programación completa de teatros (como el Teatro Romea o el Teatro Circo) y auditorios está ahora al alcance de la mano. Con la integración de una nueva taquilla virtual, la ciudadanía podrá comprar entradas desde la propia App mediante un proceso cómodo, ágil y totalmente seguro, además de ofrecer herramientas de participación en vivo para las fiestas de la ciudad.

En el ámbito de la salud, la aplicación incluye nuevas funciones como la localización de farmacias de guardia, centros de salud y hospitales. Además, estrena 'Murcia Cardioprotegida', un mapa con desfibriladores que guía al usuario en caso de emergencia, junto con alertas personalizadas para personas con alergias.

El nuevo diseño de Tu Murcia también incorpora mejoras transversales. El registro de Avisos e Ideas es ahora más sencillo y añade un sistema de trazabilidad para que el vecino siga en tiempo real el estado de su incidencia. Además, la actualidad municipal se moderniza con un formato de vídeos en "Reels", e incorpora notificaciones a la carta (para recibir solo emergencias o avisos meteorológicos concretos).

Como gran guiño a la identidad local, la nueva pantalla de 'Tu Perfil' permite a los ciudadanos personalizar sus avatares con los nuevos 'Murcimojis', diseñados con elementos icónicos de la gastronomía, la ciudad y los simpáticos 'Murciinsectos'.

La versión 10.0 ya se puede descargar de forma gratuita o actualizar desde hoy mismo buscando 'Tu Murcia' en la App Store (para usuarios de iPhone) y en Google Play (para usuarios de Android).