Nueve de cada diez ciudadanos apoya fortalecer la industria regional y la asocia con empleo, sostenibilidad e innovación

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, y el rector de la Universidad de Murcia, José Luján, presentan los resultados de la encuesta sobre la ‘Percepción Social de la Industria' - CARM

MURCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 93,7% de la ciudadanía considera que el Gobierno regional debe impulsar programas para contar con una industria más fuerte y competitiva, según se desprende del estudio 'Percepción social de la industria en la Región de Murcia'.

El informe, basado en una muestra de 934 casos, ha sido elaborado entre septiembre y octubre por el Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (Cemop) y la Cátedra de Políticas Públicas de la Universidad de Murcia (UMU), a iniciativa del Gobierno regional.

En la presentación han participado en el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez; el rector de la UMU, José Luján, y el director del Cemop, Ismael Crespo, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Así, el estudio recoge que siete de cada diez ciudadanos (70 por ciento) consideran que la creación de empleo debe ser el principal objetivo de la política industrial, seguido de la mejora de las condiciones laborales (63 por ciento), la reducción del impacto ambiental (59 por ciento), el desarrollo económico (57 por ciento) y la innovación (48 por ciento).

"Estos datos reflejan una visión equilibrada: la población asocia la industria tanto con el progreso económico como con la responsabilidad social y ecológica. La industria es una oportunidad y la ciudadanía quiere una industria moderna, limpia y que ofrezca trabajo de calidad", ha valorado el titular de Medio Ambiente.

Además, la mayoría de los participantes ve la industria como un sector que aporta muchos beneficios, incluso el 75 por ciento expresa su convencimiento de que con una industria más fuerte, las crisis afectarían en menor medida a la Región.

La percepción del tejido industrial varía por generaciones y por género. La población masculina es más favorable a la industria (53,8 por ciento) frente a la femenina (39 por ciento).

Asimismo, existe una brecha generacional y el apoyo aumenta con la edad: el 55 por ciento de los mayores de 60 años apoya más al tejido industrial frente al 36 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 28 años.

El consejero ha explicado que "las generaciones mayores han vivido la industrialización como sinónimo de prosperidad, mientras los jóvenes la perciben como un sector poco atractivo para sus aspiraciones", y ha incidido en que el Plan Industrial se dirige a los jóvenes, para que "vinculen la industria a nuevas oportunidades de futuro".

El informe identifica la falta de mano de obra cualificada como uno de los principales desafíos que afronta la industria regional (50,5 por ciento). La Formación Profesional es la solución más apoyada para aumentar la profesionalización (46,2 por ciento), seguida de la formación industrial en Secundaria (34,5 por ciento).

Aunque el estudio revela que solo el 13,2 por ciento de los ciudadanos identifica la industria como motor económico, si bien también manifiesta que cuenta con una base productiva sólida y una ciudadanía dispuesta a apoyarla.

La mayoría de los encuestados (43,9 por ciento) cree que el sector primario es el principal motor económico, seguido de los servicios y turismo (22,5 por ciento) y la industria. En este escenario, los participantes en el estudio (51,4 por ciento) identifican la industria alimentaria como la principal actividad del sector, seguido de la siderúrgica y metalúrgica (4,7 por ciento).

Vázquez ha afirmado que "la industria regional ya no es solo agroalimentaria, es química, farmacéutica, metalúrgica, tecnológica y sostenible. Representa el talento y la capacidad de innovación de nuestro territorio", y ha destacado que "tenemos los datos, el talento y el compromiso social. Lo que necesitamos ahora es transformar ese consenso en acción y orgullo industrial de la Región y para ello contaremos con el Plan Industrial".

NUEVO PLAN INDUSTRIAL

El consejero ha señalado que "la industria es sinónimo de empleo, innovación y futuro, y este estudio deja constancia que hay una demanda social clara del nuevo Plan Industrial, que permita consolidar una industria más fuerte y competitiva".

Vázquez ha subrayado que "el nuevo Plan Industrial será la herramienta estratégica para convertir el consenso social en acción y materializar el potencial industrial en liderazgo, mediante medidas concretas orientadas al impulso del empleo, la sostenibilidad y la innovación, y a través de una colaboración estrecha con el tejido productivo regional".

Este plan, ha añadido, "permitirá traducir el apoyo ciudadano en políticas reales que refuercen la competitividad y posicionen a la Región como un referente de industria moderna y generadora de oportunidades".

Asimismo, ha destacado que "la Región es una comunidad con un sólido tejido industrial", genera más de 32.700 millones en producción industrial, da empleo a casi 89.000 personas y "sustenta buena parte de las exportaciones", y ha insistido en que "una alianza entre conocimiento y empresa debe servir para consolidar una cultura industrial moderna, inclusiva y abierta al mundo".