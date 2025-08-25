Nueve personas permanecen ingresadas por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

Nueve personas, seis de ellas adultas y tres niños, permanecen ingresadas, con pronóstico estable, tras sufrir una intoxicación alimentaria, previsiblemente de salmonelosis, este fin de semana en un hotel de La Manga del Mar Menor, según informaron fuentes de la Consejería de Salud en un comunicado.

Servicios sanitarios han abierto una investigación para analizar el origen del brote de intoxicación detectado en el hotel, que ha afectado a más de un centenar de personas.

El trabajo del Servicio Epidemiología y de Seguridad Alimentaria y Zoonosis y de los Laboratorios de Salud Pública de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones se centra en la recogida y análisis de muestras para identificar el origen exacto del brote y aplicar las medidas correctoras definitivas.

Los primeros resultados microbiológicos de los pacientes apuntan a un brote de salmonelosis, si bien se siguen recogiendo muestras.

Cabe recordar que la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 movilizó cinco unidades para su atención 'in situ' y trasladó de pacientes. En el hospital Santa Lucía de Cartagena se ha atendido a 24 adultos y 23 niños.

SUSPENSIÓN CAUTELAR

Como parte del protocolo, el Servicio de Epidemiología e inspectores del Servicio de Seguridad Alimentaria se personaron este domingo en el establecimiento para llevar a cabo la correspondiente investigación epidemiológica y la adopción de medidas de prevención y control.

Así, se decretó la suspensión cautelar de la actividad de la cocina del hotel, que continúa vigente, y se ha ordenado una limpieza y desinfección exhaustiva de las instalaciones.