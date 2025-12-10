Un nuevo campus de la UCAM en Torrejón de Ardoz: enfocado en deporte y nutrición, arrancará en septiembre con 5 grados

Inauguración del nuevo campus de la UCAM en Madrid - UCAM

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Murcia ha inaugurado este martes el que será su nuevo campus, el Centro de Educación Superior Alma Mater, de la mano del Comité Olímpico Español (COE), que consta de dos edificios en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz ubicados en una parcela de 11.500 metros cuadrados y que arrancará su actividad oficialmente en septiembre de 2026 con cinco grados universitarios.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido el acto, al que han acudido más de 400 personas entre autoridades, representantes de instituciones civiles, militares y de la Iglesia, así como deportistas olímpicos.

En su intervención, la líder del Ejecutivo madrileño ha destacado que este centro es lo contrario a lo que quiere el Gobierno central que pretende "imponer una normativa contra la creación y la autorización centros universitarios como este", algo que está recurrido ante los tribunales porque es "un ataque a la libertad de empresa".

"También contra la seguridad jurídica, invadiendo competencias autonómicas y, sobre todo, perjudicando a regiones que tienen una visión internacional y de apertura, como es la Comunidad de Madrid, que atrae a ciudadanos del resto del país y de otros rincones", ha señalado, a la vez que ha asegurado que seguirá defendiendo "la pluralidad y la libertad".

Ayuso ha celebrado que la UCAM decida abrir sus puertas en Torrejón de Ardoz, un municipio "alegre y vivo" del que están "profundamente orgullosos" en la Comunidad debido también a su "atracción de empresas, tecnología y logística", además de convertirse ahora en una "nueva ciudad universitaria".

20 MILLONES DE INVERSIÓN Y 200 EMPLEOS

La inversión de la UCAM en este campus asciende a 20 millones de euros, generando empleo a más de 200 personas en su primera fase y constituyendo "un polo de atracción internacional a nivel docente e investigador". El próximo septiembre comenzará a impartir cinco grados universitarios, han informado desde la universidad.

Ubicado en la avenida de la Constitución, 190, de Torrejón de Ardoz, el nuevo campus es la primera de las sedes que abre la UCAM en Madrid. Actualmente, con campus en Murcia y Cartagena, cuenta además con quince oficinas internacionales en cuatro continentes --recientemente ampliadas con nuevas sedes en Estados Unidos, Nigeria y Filipinas-, dos Escuelas de Español, en Dubái y Alejandría, y proyectos estratégicos como la Academia Internacional de Fútbol en Filadelfia. Cuenta con más de 22.000 alumnos este año, de los cuales casi 6.000 proceden de 135 países distintos.

La presidenta de la UCAM, María Dolores García Mascarell, ha resaltado que este campus especializado en nutrición, deporte y salud es "la materialización de un afán que José Luis (Mendoza, fundador de la UCAM) persiguió insistentemente durante años, con el apoyo del presidente del Comité Olímpico, Alejandro Blanco".

ENFERMERÍA, PSICOLOGÍA O FISIOTERAPIA

En septiembre de 2026, el nuevo campus iniciará su actividad con una oferta académica centrada en titulaciones de alta demanda. Se trata de los grados en Fisioterapia, Psicología, Enfermería, Nutrición Humana y Dietética y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

El plazo de inscripción para estos estudios se abrirá próximamente y estos programas se impartirán con el modelo docente propio de la UCAM, basado "en grupos reducidos, tutorías personalizadas, formación práctica intensiva y una clara orientación a la empleabilidad". No obstante, está previsto que en febrero ya desarrolle actividad académica, como sede de la UCAM para los exámenes de los títulos online.

TORREJÓN, CIUDAD UNIVERSITARIA

En el acto también ha participado el alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, quien ha subrayado que hoy es un día "muy importante" para la ciudad que a partir de ahora "ya es universitaria" cumpliendo así con "el anhelo histórico de todos los torrejoneros" al acoger "este grandísimo proyecto formativo y educativo".

"La llegada de esta nueva inversión a Madrid no es producto de la casualidad, sino del trabajo constante del Gobierno de la Comunidad de Madrid, un trabajo que ha convertido a nuestra región en el motor económico y cultural de España", ha subrayado.

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Español (COE) ha señalado que el Centro de Educación Superior Alma Mater será "referencia a nivel nacional e internacional" en el que no solo se hablará de carreras deportivas o estudios sino también de valores.

"Cuando hablamos de deporte, no podemos pensar sólo en el resultado, no podemos pensar sólo en las cientos de medallas internacionales, europeas y olímpicas que nos acompañan. Tenemos que hablar de educación, sin duda, porque estamos en una universidad de cultura, de trabajo, de industria y de innovación", ha indicado, a la vez que ha agradecido las "facilidades" del alcalde para llevar este campus a Torrejón.

También ha participado el obispo de Alcalá, Antonio Prieto, quien espera que en el centro se preparen profesionales capaces "de transformar la sociedad, comprometidos con la construcción de un mundo más justo y más humano, donde se respete la dignidad humana en todas sus dimensiones". "El objetivo es ayudar y servir a los alumnos ofreciéndoles una formación de indudable calidad, enriquecida con los valores éticos y morales del Evangelio", ha apostillado.