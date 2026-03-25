El nuevo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena, incluido en el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha anunciado que la segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado, aprobada este martes por el Ejecutivo central, incluye la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Cartagena.

"El nuevo cuartel de la Guardia Civil en Cartagena tiene presupuesto asegurado y es una de las primeras actuaciones que se van a ejecutar de este plan", ha explicado Lucas, quien ha afirmado que "estará a la altura de la ciudad y de los profesionales" de la Benemérita. "En octubre, este cuartel no contaba con presupuesto. Hoy cuenta con él y es una prioridad para el Ministerio", ha añadido, según han informado desde la Delegación del Gobierno.

Lucas ha respondido a "quienes decían que el cuartel ni está ni se le espera" y ha afirmado que "ni estaba escondido ni acorralado", sino que estaba "trabajando con discreción, responsabilidad y compromiso".

Por otra parte, el delegado del Gobierno ha asegurado que trabaja para conseguir que la reapertura de la línea Cartagena-Albacete por Chinchilla "sea pronto una realidad".