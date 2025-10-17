El nuevo cuartel de la Policía Local de Cartagena en Cuesta Blanca refuerza la seguridad y la vigilancia en la zona - ANGELA ORTIZ

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Cartagena cuenta desde ayer con un nuevo cuartel en Cuesta Blanca, una instalación moderna, accesible y con capacidad de servicio a los núcleos rurales del entorno.

El cuartel, que ha recibido una financiación de 200.000 euros procedentes del Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos 2024-2025 del Gobierno regional, permitirá "reforzar la seguridad y la vigilancia en la zona desde la proximidad y la cercanía", según remarcó el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, durante la inauguración. Además, mejorará la atención ciudadana y será sinónimo de más presencia policial en el ámbito rural de Cartagena.

López Miras subrayó que con esta actuación "atendemos una reivindicación de los vecinos", y explicó que la obra "forma parte de la Estrategia Región de Murcia + Segura, a la que vamos a destinar 120 millones de euros", según informaron fuentes del ejecutivo regional en una nota de prensa.

El resultado final es un edificio funcional y eficiente, que servirá como base de operaciones para la Policía Local, con condiciones de "confort, seguridad y durabilidad adecuadas a las necesidades actuales del servicio". Además, reforzará la vigilancia en una zona que hasta ahora no disponía de una instalación policial estable, sino que dependía de otros cuarteles más lejanos.

El proyecto ha consistido en la reforma integral de un local municipal, que se ha adecuado desde el punto de vista funcional, técnico y estético. El equipamiento ha corrido a cargo del Ayuntamiento de Cartagena.

López Miras señaló que a este nuevo cuartel se unirá en 2026 el del barrio de Los Dolores, también financiado con 289.000 euros por la Comunidad, y cuyas obras siguen avanzando. Asimismo, Cartagena contará con el nuevo cuartel de Policía Local de La Aljorra, ubicado en el antiguo colegio de dicha diputación.

MÁS EFECTIVOS Y MEDIOS

La Estrategia en materia de seguridad que ha articulado la Comunidad implica, según explicó López Miras, "tener más policías locales, más medios a su alcance y más modernos", porque "la seguridad necesita recursos. Los policías necesitan buenas instalaciones y material para hacer su trabajo y protegernos".

López Miras señaló que "para dejar de ser la comunidad peor dotada en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Región necesita 500 guardias civiles y 500 policías más, y no lo decimos nosotros, sino los propios sindicatos policiales". "Además, nuestros policías y guardias civiles necesitan mejores vehículos e instalaciones para desarrollar su trabajo", añadió.

"Ese es el mapa real que no está siendo atendido por el Gobierno de España, lo que nos dice que proteger a los ciudadanos de la Región y garantizar su seguridad no está entre sus prioridades", afirmó el jefe del Ejecutivo regional.

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, destacó que estas nuevas dependencias refuerzan la presencia policial en la zona oeste del municipio y darán servicio a las diputaciones de Cuesta Blanca, Molinos Marfagones, Perín, Tallante y sus alrededores.

El cuartel, que cuenta con unas instalaciones de 145 metros cuadrados, tendrá todos los días una docena de agentes, en turnos de doce horas. Se ha rehabilitado partiendo de las antiguas dependencias de una gasolinera para adaptarlas a uso policial y dispone de un sistema fotovoltaico de autoconsumo, despachos, sala de descanso, armero, archivo, aseos, dependencias auxiliares y aparcamiento exterior.

El plan de modernización de la Policía Local de Cartagena elevará a nueve las sedes policiales del municipio, permitirá completar la plantilla al 100 % por primera vez. Ya ha reforzado los cuadros intermedios y la jefatura, y ha impulsado la creación de unidades especializadas: como la de drones, la canina y el refuerzo del Grupo de Seguridad Ciudadana (GOESC).

Además, ha permitido ampliar la flota con hasta más de 120 vehículos operativos, renovar el armamento y los sistemas de comunicación. Así como desplegar una red de cámaras de videovigilancia que refuerza la seguridad en todo el término municipal.

PROGRAMA DE AYUDA A LAS POLICÍAS LOCALES

Con el Programa de Ayuda a las Policías Locales de la Región de Murcia 2021-2025 se da respuesta a la necesidad de dotar de más y mejores medios a los cuerpos de seguridad de los 45 municipios de la Región de Murcia.

Este ha permitido que la ciudad portuaria reciba este año una inyección de 1.336.146 euros, lo que representa un incremento de 184.424 euros respecto al anterior, esto es, una subida del 16 por ciento. De esta cantidad, 1.096.521 euros se destinan a contribuir a hacer frente a los gastos de personal de la Policía Local y casi 240.000 a la adquisición de medios materiales, como coches, motocicletas y armas cortas.

Antes de que finalice el año el Gobierno regional aprobará una nueva partida de 2,5 millones de euros para que los ayuntamientos adquieran más medios materiales para sus policías locales.