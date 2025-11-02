Las obras de rehabilitación de Verónicas se abren a la formación práctica de futuros expertos en construcción

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo dirigida por Jesús Pacheco, ha recibido este viernes a un grupo de alumnos del CIFP Politécnico de Murcia para realizar una visita técnica - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo dirigida por Jesús Pacheco, ha recibido este viernes a un grupo de alumnos del CIFP Politécnico de Murcia para realizar una visita técnica a las obras de rehabilitación de la Plaza de Abastos de Verónicas.

Los estudiantes, que cursan el segundo año de los Ciclos Formativos de Grado Superior Proyectos de Edificación y Organización y Control de Obras de Construcción han podido conocer de primera mano las actuaciones de rehabilitación que se desarrollan en el emblemático mercado y cómo se coordina la actividad municipal para preservar y actualizar un espacio que, desde principios del siglo XX, ha ido adaptándose a las necesidades de la ciudad y de su comercio, con la actividad diaria de los placeros sin cerrar las instalaciones.

El concejal Jesús Pacheco ha señalado que "es fundamental que quienes se están formando en el ámbito de la construcción y la edificación puedan tomar contacto con la historia viva de nuestra ciudad, con sus transformaciones y con el trabajo técnico que hay detrás de cada decisión urbanística. Verónicas ha sido y continúa siendo un ejemplo de evolución arquitectónica al servicio de los murcianos".

El grupo ha podido intercambiar impresiones con los profesionales de la obra, recibiendo explicaciones sobre procedimientos, planificación y control de obras de esta rehabilitación, que cuida con mimo la protección patrimonial y el uso público continuado.

Durante la visita, también se ha puesto en valor la colaboración activa entre el Ayuntamiento y el CIFP Politécnico. Actualmente, tres alumnos de estos ciclos se encuentran realizando sus prácticas en el Servicio de Descentralización del Edificio Torres Azules, situado en la calle Nelva nº2, y en la Oficina Técnica de Arquitectura del Edificio Abenarabi. Esta cooperación facilita que los futuros profesionales puedan desarrollar competencias reales en entornos administrativos que forman parte del día a día de la ciudad.

"Desde el Ayuntamiento queremos seguir acercando la administración local a los estudiantes y apoyando el talento que se genera en Murcia. Apostar por su aprendizaje es apostar por el futuro de nuestra construcción y nuestra identidad urbana", ha concluido Pacheco.

Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento de Murcia "reafirma su compromiso con la formación y el progreso, acercando la gestión municipal a quienes mañana harán posible que la ciudad siga creciendo con criterio y respeto por su legado", destacan desde el consistorio.

ESTADO DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN

Las obras de rehabilitación de fachadas y cubiertas y mejora de la envolvente térmica de la Plaza de Verónicas avanzan según lo previsto y ya se han reemplazado los paños de ladrillo en cuarenta arcos laterales y en las dos portadas de testeros, utilizando unos 65.000 ladrillos. A las fachadas se les está incorporando aislante térmico para mejorar la eficiencia energética conforme al programa NextEuropa.

En la restauración del zócalo de piedra se actúa sobre una superficie de 375 metros cuadrados mediante morteros especiales de reintegración, limpieza, recomposición de volúmenes y aplicación de una capa consolidante.

También se han restaurado y limpiado elementos ornamentales como ocho capiteles con volutas, cuatro frontones, dos escudos, dos motivos florales, cuatro conjuntos de arcos y columnas, diez pináculos puntiagudos y treinta y seis pináculos curvos. En cuanto a las carpinterías, se han retirado las de hierro y las lamas de hormigón, colocándose ya la mayoría de los recercados metálicos que servirán de base para las nuevas carpinterías de aluminio lacado.

Respecto a la cubierta, se ha finalizado la retirada de las losetas de fibrocemento. Las cerchas metálicas han sido reforzadas, tratadas contra el fuego con pintura intumescente y repintadas.

Sobre ellas se ha instalado la nueva cubierta, con acabado en madera listonada, ocho centímetros de aislante térmico, lámina impermeable y listones para recibir las tejas planas, cuya colocación se iniciará en los próximos días. También durante los próximos días terminarán de colocarse las recién restauradas puertas monumentales de acceso a la Plaza.