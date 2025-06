Ocho nuevas empresas de la Región se suman a la Carta Europea de Turismo Sostenible en Sierra Espuña

MURCIA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha celebrado el XIX Foro Permanente de Turismo Sostenible en el marco del Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas, en el Parque Regional de Sierra Espuña. El encuentro sirvió para dar la bienvenida a ocho nuevas empresas que se incorporan a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), así como para renovar el compromiso de otras tres.

Con estas nuevas adhesiones, ya son 23 las empresas que forman parte activa de la Fase II de la CETS en Sierra Espuña, junto con una agencia de viajes que participa en la Fase III. Esta cifra consolida la implicación del tejido empresarial con el modelo de turismo sostenible y regenerativo que se impulsa desde el Parque y su entorno.

La Carta Europea de Turismo Sostenible, promovida por la Federación EUROPARC, es una iniciativa de referencia internacional para la planificación y gestión turística de los espacios naturales protegidos. Actualmente, más de 180 espacios europeos forman parte de la CETS y España es uno de los países líderes con cerca de 40 espacios acreditados.

Desde su incorporación en 2012, Sierra Espuña destaca como uno de los destinos pioneros en esta materia dentro del ámbito nacional. En 2014, Sierra Espuña inició la implementación de la Fase II de la Carta, centrada en la implicación del sector empresarial.

A lo largo de los años, esta colaboración público-privada ha permitido avanzar en una planificación turística compartida, en la mejora de la calidad del destino y en el fortalecimiento de su identidad como espacio sostenible. Este proceso se articula a través del Plan de Acción 2022-2026, que marca las líneas estratégicas y prioridades para los próximos años.

Durante el foro se valoraron los logros alcanzados, se analizaron retos pendientes y se compartieron nuevas propuestas para seguir fortaleciendo el modelo de turismo responsable.

La coordinación entre la Administración Pública -a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia y la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor-, la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, asociaciones empresariales y entidades conservacionistas, equipos técnicos y empresas adheridas, es clave para consolidar esta red colaborativa.

A nivel territorial, la CETS se consolida como una herramienta eficaz para armonizar la conservación de la naturaleza con el desarrollo económico local, mediante la participación activa de los agentes sociales y económicos. Su aplicación en Sierra Espuña contribuye a mejorar la gestión del uso público, la promoción del territorio como destino sostenible y la creación de sinergias entre los diferentes actores implicados.

Las nuevas empresas que se incorporan a la CETS en junio de 2025 son Casa Rural Ribazos de la Sierra, Divernatura, Hospedería La Mariposa, La Santa Café by Martin's, Restaurante Fuente del Hilo, Restaurante y Casas Rurales La Perdiz, Restaurante, Centro de Actividades y Campamentos Finca Caruana, y The Osados (MTB Tours and Adventures). Asimismo, han renovado su compromiso Hotel Jardines de la Santa, Hotel Rural Molino de Felipe y Restaurante y Casas Rurales El Mirador de Gebas.

DIVERSIDAD DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y ACTIVIDADES

El resto de empresas adheridas a la CETS en Sierra Espuña, que se encuentran próximas a su renovación, incluyen establecimientos y servicios vinculados al alojamiento, la restauración, la educación ambiental y las actividades de naturaleza, como la Hospedería Bajo el Cejo, el Camping Sierra Espuña, Terapia Forestal-Estefanía Fuentes, Cortijo Las Golondrinas, Photo Logistics, Aktiveco, el Aula de Naturaleza y Albergue Turístico Las Alquerías, Restaurante Los Donceles, Hospedería Rural Casas Nuevas, Albergue de Montaña Casas Nuevas y Casa Postas Morata.

Con este tipo de iniciativas, la Región de Murcia "sigue apostando por un modelo turístico que conjuga sostenibilidad, calidad y participación, reforzando el papel de sus espacios naturales protegidos como motores de desarrollo local en armonía con la conservación del patrimonio natural", destacan desde el ejecutivo regional.