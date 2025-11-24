La oferta pública de empleo del SMS para 2025 supera las 1.300 plazas

MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Mesa Sectorial de Sanidad ha debatido este lunes la oferta pública de empleo propuesta por el Servicio Murciano de Salud (SMS) y que suma 1.321 nuevos puestos. Estas plazas, sumadas a las 3.337 plazas aprobadas en los últimos tres años en la Región a través de distintas ofertas públicas de empleo del SMS, suponen un total de 4.599 plazas.
El SMS ofrece estas 1.321 plazas para avanzar en el proceso de incorporación de personal fijo. De ellas, 1.224 corresponden al turno de acceso libre y 97 son de promoción interna, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.
De los perfiles de turno libre, 267 corresponden al grupo denominado A1 (facultativos sanitarios); 295 al grupo al A2 sanitario (enfermeros); 39 al C1 sanitario (técnicos de rayos y otros); 277 al C2 sanitario (auxiliares de enfermería); 5 al A1 no sanitario (informáticos, economistas, ingenieros); 38 al A2 no sanitario (gestión y diplomados e informática); 16 al C1 no sanitario (administrativos y técnicos informáticos); 188 al C2 no sanitario (auxiliares administrativos) y 99 al E no sanitario (ordenanzas, celadores y personal de mantenimiento).
En cuanto a promoción interna, 10 corresponden al A1 Facultativo; 3 son para A1 no sanitario; 40 de A2 sanitario; 1 de A2 no sanitario; 4 para C1 sanitario; 10 de C1 no sanitario, 1 de C2 sanitario; 25 de C2 no sanitario y 3 de E no sanitario.
En total, entre OPE libre y promoción interna resultan 277 plazas de A1 facultativo sanitario, otras 335 de A2 sanitario; 8 de A1 no sanitario, 39 de A2 no sanitario, 43 de C1 sanitario, 26 de C1 no sanitario, 278 de C2 sanitario, 213 de C2 no sanitario y 102 de E sanitario.
La oferta de 2025 se trasladará a la Mesa General de Función Pública, con la aprobación posterior definitiva -en su caso- por el Consejo de Administración de este organismo.