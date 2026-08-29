La oficina virtual del SEF supera los 104.000 usuarios tras crecer un 52% en el último año

El número de usuarios de la Oficina Virtual del SEF no ha dejado de crecer desde su puesta en marcha en 2023 y supera ya los 104.000 - CARM

MURCIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 104.207 personas utilizan actualmente la oficina virtual del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) para realizar trámites con su oficina de empleo a través de Internet como, por ejemplo, renovar su demanda de empleo, obtener un duplicado de esta o consultar la próxima fecha de renovación.

La cifra de usuarios de esta plataforma virtual no ha dejado de crecer desde su puesta en marcha en 2023, y a lo largo de este año ha ganado un total de 35.709 usuarios, al pasar de los 68.498 registrados por las mismas fechas de 2025 a los más de 104.000 actuales, lo que supone un incremento superior al 52 por ciento.

En este sentido, el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, señaló que el aumento continuo de usuarios de estos servicios "evidencia que la digitalización se ha convertido en una herramienta clave para acercar la Administración a las personas".

"La apuesta del Gobierno regional por la digitalización es innegociable, pero tenemos claro que los avances tecnológicos tienen que servir para mejorar la vida de los ciudadanos de la Región. Y eso es lo que hemos hecho con esta oficina virtual del SEF, donde trabajamos para implementar nuevos canales que permitan a los ciudadanos realizar la mayoría de sus gestiones cuándo y dónde lo necesiten, manteniendo siempre la atención personalizada que prestamos en nuestras oficinas", señaló el titular de Empleo.

Desde este portal de aplicaciones, el usuario también puede obtener informes personalizados sobre su situación como demandante de empleo (alta, baja o suspensión), acceder a su expediente, pedir cita previa en una oficina de empleo, así como acceder a toda la oferta formativa del SEF.

La oficina virtual del SEF también integra 'E-currículum', la plataforma de intermediación que pone en contacto a personas que buscan empleo y a empresas que necesitan cubrir vacantes. Desde esta aplicación, los usuarios pueden consultar ofertas de empleo y presentar su candidatura de forma telemática en aquellos procesos que admiten inscripción online.

Durante el primer semestre del año se han difundido 1.724 ofertas de empleo mediante esta herramienta. Además, durante este mismo periodo, los usuarios de la oficina virtual del SEF se han descargado un total de 105.664 informes.

De entre ellos, el de creación de itinerarios de empleo es el que más descargas acumuló, con 28.777. Le siguen los de demanda de empleo (DARDE) con 20.340 descargas y el de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo, con 19.200.

Las personas que deseen acceder a este catálogo de servicios telemáticos pueden hacerlo directamente desde el apartado 'Oficina SEF en casa' de www.sefcarm.es. Para la realización de algunos de los trámites que requieren identificación es necesario un mecanismo de autenticación seguro como Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico.