Las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros atendieron a una media de 420 ciudadanos al día durante 2025

Una de las oficinas de Asistencia en Materia de Resgistros - CARM

MURCIA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros del Servicio de Atención Ciudadana de la Comunidad atendieron durante 2025 a una media de 420 personas cada día. El número de ciudadanos asistidos en alguna de estas 11 oficinas que la Administración autonómica tiene desplegadas en toda la Región ha alcanzado en concreto la cifra de 153.309.

De este modo, las consultas y solicitudes han experimentado un crecimiento progresivo desde el año 2021, cuando se registraron un total de 135.208 ciudadanos atendidos. La directora general de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección de Servicios, Patricia Martínez, destacó que este centro directivo se encuentra en pleno proceso de renovación de estas 11 Oficinas de Asistencia en Materia de Registros "para hacerlas más visibles y fácilmente identificables y, sobre todo, cada vez más accesibles".

"Registramos un progresivo aumento de los ciudadanos que acuden a las oficinas para obtener información, resolver sus dudas o realizar trámites, y por eso trabajamos para mejorar la calidad de la atención que reciben, construyendo una administración pública que esté al servicio de los ciudadanos y que trabaje por y para ellos", afirmó Martínez.

La directora general señaló que un ejemplo de ese compromiso es la Oficina de Asistencia en Materia de Registros Infante, que ha recibido recientemente el distintivo de Oficina Accesible otorgado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de la Región de Murcia (CERMI-RM).

"Acabamos de estrenar una nueva imagen del Servicio de Atención a la Ciudadanía que hace que las oficinas sean más fáciles de localizar por parte de los usuarios, y en particular por personas con discapacidad o miembros de otros colectivos como el de las personas mayores, una medida que hemos puesto en marcha junto con CERMI-RM y en cuyo diseño han participado representantes de este colectivo", subrayó.

Además de esta iniciativa, las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros cuentan con otras medidas, como bucles magnéticos para personas con déficit de su capacidad auditiva; servicio de intérprete en lengua de signos y mediador de comunicación para lectura de labios o el servicio de teletraducción multilingüe.

A esta atención presencial se le une la atención prestada por la Dirección General de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección de Servicios a través del canal telefónico, con casi 500.000 llamadas recibidas hasta finales de noviembre.

Este servicio de atención telefónica ha registrado también importantes innovaciones en 2025, como la puesta en marcha del servicio 'Te llamamos', mediante el cual el ciudadano facilita un número de teléfono y un tramo horario para que se le llame cuando más le convenga; o el servicio denominado 'Llámame después', que ofrece a los ciudadanos que están esperando a ser atendidos la posibilidad de dejar un teléfono de contacto para que sea la administración la que se ponga en contacto con él.