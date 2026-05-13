Las oficinas de atención ciudadana de Cartagena incorporan la firma biométrica y amplían el servicio de intérprete

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, visitaron hoy las renovadas dependencias del SAC en la ciudad portuaria - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

Las renovadas oficinas de atención al ciudadano de Cartagena incorporan nuevas medidas diseñadas para mejorar el servicio a los usuarios, como la firma biométrica o la ampliación del servicio de intérprete multilenguaje, que pasa de 14 a 30 idiomas. Estas oficinas atendieron en 2025 32.149 citas previas durante el pasado año, una cifra que representa el 20% de toda la actividad de la Comunidad Autónoma.

La Oficina de Asistencia en Materia de Registros de Cartagena (OAMR) cuenta en concreto con un total de ocho dispositivos de firma biométrica, lo que facilitará la realización de trámites presenciales y permitirá además recabar el consentimiento de los ciudadanos de manera ágil y sencilla, lo que a su vez refuerza y complementa otra figura incorporada recientemente como es la de los funcionarios habilitados.

Esta figura abre la puerta a que aquellos ciudadanos que no dispongan de medios electrónicos o de las capacidades digitales para relacionarse con la Administración regional puedan hacerlo, según han informado desde el Gobierno regional.

La firma biométrica permitirá validar de manera segura la identidad o firma electrónica de los ciudadanos y otorgar su consentimiento para que los funcionarios habilitados realicen los trámites o procedimientos administrativos electrónicos en su nombre.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, han visitado estas renovadas oficinas, dependientes del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de la Dirección General de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección de Servicios.

Durante la visita, Marín ha subrayado que la renovación de estas dependencias "supone sobre todo una mejora significativa de la atención que reciben los ciudadanos de Cartagena, que desde ahora tienen más servicios y herramientas a su disposición".

Por su parte, Arroyo, ha explicaod que el objetivo compartido "es simplificar los trámites para que los servicios públicos sean más accesibles a toda la ciudadanía, permitiendo acortar plazos y prestar una atención cercana y de calidad".

Según la alcaldesa, estos avances permiten que el ciudadano recupere la confianza en las instituciones al percibirlas "como entes útiles que resuelven sus problemas reales y les ayudan a completar procedimientos administrativos de forma sencilla y en poco tiempo". El Ayuntamiento refuerza esta labor con recursos propios como el servicio de atención en el Servicio de Juventud o la aplicación 'Cartagena Viva', que integra 125 trámites directos.

Estas medidas forman parte de una renovación integral de las oficinas del SAC que incluye también una nueva imagen que facilita su identificación y localización y, por tanto, mejora su accesibilidad.

Esta nueva imagen, diseñada de manera conjunta con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de la Región de Murcia (Cermi RM), se une a otras actuaciones como la implantación en todas las oficinas de bucles magnéticos para personas con discapacidad auditiva o la puesta a disposición de los usuarios de un servicio de intérprete en lengua de signos.

Todas estas iniciativas se enmarcan a su vez en el Plan Estratégico de Atención a la Ciudadanía del Gobierno regional, el denominado Plan 'Implica2'.

"Este plan es la herramienta que nos ayuda a seguir trabajando para transformar la administración pública y ponerla al servicio de los ciudadanos, para que sea una administración centrada en las personas y en sus necesidades y, en particular, en aquellos colectivos más vulnerables o que pueden encontrar más barreras a la hora de relacionarse con la administración como pueden ser las personas mayores o las personas con discapacidad", ha explicado Marín.

Entre los servicios que ofrece se encuentran los de información general y asistencia en materia de registros; apoderamiento de la representación ante las administraciones públicas; registro en el sistema de identificación y firma Cl@ve o pago de tasas con tarjeta bancaria. En ella, además, los ciudadanos de Cartagena pueden realizar trámites como solicitar la expedición o renovación inmediata del carné de familia numerosa o de otros documentos como licencias de caza o pesca fluvial.