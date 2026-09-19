La 7 ofrecerá esta temporada todos los derbis regionales y partidos de los tres equipos murcianos de Primera Federación

MURCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fútbol vuelve a ser el gran protagonista de la temporada en La 7. La televisión autonómica de la Región de Murcia renueva las retransmisiones en directo de la Primera Federación y volverá a llevar a los hogares de la Región la pasión de una categoría que este curso reúne, por primera vez, a tres equipos de la Región en su Grupo 2: el Real Murcia, el FC Cartagena y el recién ascendido Águilas FC.

La 7 emitirá partidos de todos ellos a lo largo de la temporada, para que la afición grana, albinegra y blanquiazul tenga a su equipo en abierto y en directo en la pantalla de la televisión autonómica. El pistoletazo de salida será este domingo, 20 de septiembre, a las 20.30 horas, con el Real Zaragoza-FC Cartagena, un enfrentamiento entre dos históricos del fútbol español, con pasado en Primera División y estadios míticos.

La gran apuesta de la temporada es que La 7 emitirá todos los derbis regionales. Ninguno de los duelos entre los equipos de la Región en Primera Federación se quedará fuera de la pantalla autonómica, y los primeros llegarán muy pronto: en apenas cinco días, el estadio Cartagonova acogerá dos derbis que podrán seguirse en directo en La 7. El sábado 3 de octubre, a las 18.45 horas, el FC Cartagena-Águilas FC, el primer derbi televisado de la temporada entre dos vecinos con una larga historia de rivalidad; y el miércoles 7 de octubre, a las 20.30 horas, el FC Cartagena-Real Murcia, el clásico del fútbol regional, el partido que paraliza la Región.

Las retransmisiones contarán con narradores y comentaristas que son auténticas leyendas del fútbol regional, voces que conocen como nadie la historia, los vestuarios y la afición de cada club y que aportarán a cada partido la pasión, el análisis y la cercanía que solo puede ofrecer una televisión hecha desde la Región y para la Región.

La 7 desvelará semana a semana, a través de sus informativos, su web y sus redes sociales, el partido elegido para cada jornada, de modo que el espectador podrá seguir durante toda la temporada la evolución de los tres equipos de la Región y los encuentros más determinantes de la competición.