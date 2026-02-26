Una olimpiada elegirá este viernes a los adolescentes de la Región de Murcia que más saben sobre la UE

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de la UE - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia celebrará este viernes, 27 de febrero, la fase regional de las IV Olimpiadas sobre la Unión Europea (UE), una iniciativa educativa organizada por Equipo Europa Murcia con la colaboración de instituciones académicas y europeas.

El evento tendrá lugar en el Hemiciclo de Letras de la Universidad de Murcia (UMU), de 9.00 a 13.15 horas, según ha informado Equipo Europa.

En esta edición participarán 35 alumnos procedentes de siete centros educativos de la Región de Murcia, que pondrán a prueba sus conocimientos sobre el funcionamiento, los valores y los retos actuales de la UE.

La jornada comenzará con la llegada de los participantes y la entrega de acreditaciones, seguida de la inauguración institucional, en la que intervendrán representantes de Equipo Europa Murcia, de la Consejería de Educación y Formación Profesional dy del Ayuntamiento de Murcia, así como eurodiputados y responsables vinculados a las instituciones europeas.

Posteriormente, se explicará el desarrollo de la prueba escrita, que consistirá en un ejercicio individual en el que los alumnos deberán reflexionar sobre el proceso de adhesión a la Unión Europea y la posible flexibilización de los criterios de Copenhague en el contexto de la ampliación.

El ejercicio será evaluado por un tribunal compuesto por profesores universitarios, especialistas en Derecho Internacional Público y profesionales con experiencia en instituciones europeas.

La jornada concluirá con el acto de clausura y la entrega de diplomas a los participantes.

COMPETICIÓN DE ÁMBITO ESTATAL

La fase regional de Murcia forma parte de una competición de carácter estatal organizada por Equipo Europa, que se celebra este curso en 14 comunidades autónomas.

El centro educativo con la mejor nota media de sus representantes obtendrá la clasificación para la fase nacional, donde competirá con los mejores equipos del resto del país.

La Olimpiada sobre la Unión Europea nace en el marco del programa educativo Europa en el Aula, a través del cual voluntarios de Equipo Europa imparten charlas formativas en centros educativos de toda España para acercar las instituciones europeas a los jóvenes.

En la pasada edición, la iniciativa contó con más de 500 estudiantes de cerca de un centenar de centros educativos, consolidándose como un proyecto de referencia en educación europea. El centro ganador de la fase nacional obtendrá como premio un viaje a Bruselas para conocer las instituciones europeas.

Además, el primer, segundo y tercer centro clasificados recibirán un viaje a Madrid el 9 de mayo para asistir a los actos conmemorativos del Día de Europa y a la ceremonia de entrega de premios y diplomas.

Equipo Europa es una organización juvenil apartidista que trabaja para acercar la Unión Europea a la ciudadanía y fomentar una participación activa, informada y crítica de las nuevas generaciones en la construcción del proyecto europeo.

Fundada en España en 2019, cuenta actualmente con más de 7.000 socios de entre 14 y 30 años comprometidos con los valores de la democracia, los Derechos Humanos, la sostenibilidad y la cooperación internacional.

A través de iniciativas educativas, formativas y de divulgación --como olimpiadas sobre la UE, jornadas, eventos y encuentros con personalidades relevantes--.