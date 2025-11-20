Olmed, primera empresa del sector farmacéutico con tres estrellas Lean & Green

Olmed, el operador logístico de Hefame, que da servicios al sector farmacéutico, se ha convertido en la primera empresa del sector en España en conseguir la tercera estrella Lean & Green, otorgada por AECOC - HEFAME

Olmed, el operador logístico de Hefame, que da servicios al sector farmacéutico, se ha convertido en la primera empresa del sector en España en conseguir la tercera estrella Lean & Green, otorgada por AECOC, tras haber reducido en más de un 35 por ciento las emisiones de CO2 derivadas de su actividad logística.

El premio, que ha sido recogido por el tesorero de Hefame, Ignacio Collado, la directora de Olmed, Ana Galve y la directora de Calidad y Medio Ambiente de Olmed, Raquel Murcia, se ha entregado en el marco de las jornadas de logística sostenible de AECOC, plataforma de Lean & Green en nuestro país.

La obtención de esta tercera estrella es fruto del esfuerzo continuado de Olmed por aplicar medidas innovadoras de eficiencia energética y optimización de procesos, entre las que destacan la renovación de su flota hacia modelos más sostenibles, la incorporación de vehículos propulsados por Gas Natural Licuado y el uso de megatrailers y camiones de doble carga.

Estas acciones han permitido reducir la huella de carbono en una cantidad equivalente a la plantación de más de 44.000 árboles, reforzando así el compromiso de Hefame con un modelo de distribución farmacéutica responsable y respetuoso con el entorno