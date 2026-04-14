Onda Regional Murcia lanza 'Onda Regional Accesible', la primera radio autonómica en TDT adaptada para personas sordas - RTRM
MURCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM) ha puesto en marcha Onda Regional Accesible, la primera radio autonómica en TDT adaptada para personas sordas.
Este nuevo canal permitirá que, por primera vez, las personas sordas puedan acceder y disfrutar de los contenidos que se emiten en directo en Onda Regional de Murcia, lo que, en palabras del director general de RTRM, Juan Antonio De Heras, "viene a reforzar el compromiso del ente con la accesibilidad universal", según han informado desde RTRM.
"No se trata solo de tecnología; se trata de derechos y de ciudadanía. Nuestra estrategia de accesibilidad busca derribar la última barrera: el silencio. Gracias al canal 29 de la TDT, lo que hasta ahora era un medio puramente sonoro, evoluciona", ha explicado De Heras.
"A partir de hoy, las personas con discapacidad auditiva podrán 'leer' la radio en directo mediante subtitulado en tiempo real y apoyarse en información gráfica dinámica que contextualiza cada programa", ha añadido.
INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LA ACCESIBILIDAD
Onda Regional se convierte así en la primera radio autonómica en España en iniciar una emisión en pruebas de estas características.
Aprovechando las capacidades de imagen que ofrece la Televisión Digital Terrestre (TDT), el canal incorpora subtítulos en directo destinados específicamente a personas con discapacidad auditiva para que puedan seguir la programación hablada en tiempo real. También cuenta con pantallas dinámicas que mostrarán datos visuales sobre el programa que se está emitiendo en cada momento.
CÓMO SINTONIZAR EL NUEVO CANAL
Aunque las emisiones de audio de Onda Regional ya estaban presentes en la TDT desde hace años, a partir de este martes 14 de abril, el canal evoluciona y cambia su denominación a Onda Regional Accesible.
Aquellos espectadores que ya tenían sintonizado el canal de radio de Onda Regional en sus televisores no necesitarán realizar ninguna acción, ya que el cambio de nombre y la incorporación de imagen será automático. Quienes no lo reciban aún, solo deben resintonizar su televisor en el canal 29 de la TDT, donde Onda Regional Accesible se emite junto al resto de canales autonómicos.
El servicio nace con una ambición de alcance regional completo, contando con una cobertura superior al 99% de la población de la Región de Murcia.