La Ordenanza de la Red de Regadío de la Huerta de Murcia regulará las intervenciones en acequias, brazales o azarbes

MURCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha dado el visto bueno a la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de la Red de Regadío de la Huerta de Murcia, como la primera ordenanza municipal de España dedicada exclusivamente a la protección de una red de riego tradicional, la de la Huerta de Murcia, un sistema único en Europa por su valor cultural, histórico y ambiental.

La Ordenanza Reguladora de la Red de Regadío de la Huerta de Murcia establece un marco "para garantizar que cualquier intervención en las acequias, hijuelas, brazales, regaderas y azarbes del municipio se realice con el máximo respeto al paisaje tradicional, a la biodiversidad y al patrimonio", según han informado desde el Consistorio.

La ordenanza se redacta con la finalidad de dotar a Murcia de un marco normativo estable, de público conocimiento, mediante el establecimiento de unos criterios de intervención para las obras de mantenimiento, conservación y mejora de los cauces que constituyen las redes de riego y avenamiento existentes en la Huerta de Murcia. "Lo que se persigue es la simplificación administrativa y la agilización de los procedimientos y los criterios fundamentales. Una norma que afecta tanto a los elementos tradicionales como son los cauces, como a los elementos que la rodean", ha explicado del concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro.

Entre los principales criterios recogidos destacan "la protección del arbolado de ribera autóctono y fomento de especies tradicionales como moreras, almeces o plátanos de sombra, también el mantenimiento de elementos patrimoniales como puentes, compuertas, partidores o tablachos y la integración paisajística en zonas verdes y espacios urbanos, con señalización de los nombres históricos de cada canal. Con carácter general, no se autorizará el cimbrado o entubado de los canales protegidos", ha apuntado el concejal.

PERIODO DE ALEGACIONES

Tras la aprobación inicial de esta Ordenanza comienza el periodo de alegaciones de 30 días y la resolución de estas, como paso previo a su aprobación definitiva.

El pasado 16 de junio de 2025 se iniciaron los primeros pasos con la consulta pública previa a la elaboración del borrador. Tras el periodo de exposición pública previa a esta aprobación inicial, el Ayuntamiento ha analizado y revisado las alegaciones presentadas, incorporando aquellas propuestas que enriquecen y mejoran el texto para dotarlo de mayor claridad y precisión, sin alterar el núcleo esencial de la norma.

En la elaboración del documento han participado, entre otros, las principales entidades vinculadas a la Huerta, así como la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia y la Comunidad de Regantes de Churra la Nueva, además de haberse realizado una consulta interna a los distintos servicios técnicos y grupos municipales, cuyas aportaciones han contribuido a mejorar el texto de la ordenanza compuesta por 11 artículos divididos en 3 títulos, más una disposición adicional y otra final.