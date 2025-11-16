Organizan la primera microcredencial universitaria para la formación de no profesionales de la salud

La Unidad de Nutrición del hospital Virgen de la Arrixaca y la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia - CARM

La Unidad de Nutrición del hospital Virgen de la Arrixaca y la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia (UMU) han organizado la primera microcredencial universitaria para la formación de no profesionales de la salud, una certificación que dota a los cuidadores no profesionales de habilidades avanzadas en la valoración, administración y evaluación de alimentación artificial (oral, enteral y parenteral).

Esta formación en soporte nutricional artificial también amplía sus conocimientos sobre destrezas para la resolución de los problemas acaecidos. La microcredencial permite a los cuidadores obtener un título acreditado por la Universidad de Murcia, válido en toda Europa, que mejora sus competencias y empleabilidad.

Esta certificación de corta duración está pensada para que los destinatarios reciban una formación de calidad, respaldada por la institución que la emite, y para facilitar la reorientación laboral, en un contexto donde los cuidados a dependientes se necesitan y están en aumento.

El proyecto de la Unidad de Nutrición de la Arrixaca para mejorar las competencias en nutrición artificial consta de dos partes: una primera dirigida a profesionales sanitarios que ya se celebró en mayo, y una segunda fase en curso para personas de entre 25 y 64 años, cuidadores no profesionales de personas con soporte nutricional.

El soporte nutricional artificial es una intervención esencial para garantizar el adecuado estado de los pacientes que no pueden alimentarse de manera convencional. La formación en esta área es crucial para mejorar la calidad de vida de los enfermos y su entorno, lo que asegura una administración segura y eficaz de la nutrición enteral y parenteral.

La originalidad de la segunda fase del proyecto en soporte nutricional artificial es la de estar dirigida a los cuidadores principales en el ámbito domiciliario. Con ello se quiere promover la prevención de complicaciones, la detección temprana de signos de alarma y el fomento de la autonomía en el manejo del soporte nutricional.