Orishas presentará su "espectacular directo" el 7 de diciembre en la Sala Mamba de Murcia

MURCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Orishas, la banda multi-premiada con Latin Grammy y nominaciones a los Grammy, presentará su "espectacular directo" en la Sala Mamba de Murcia el próximo 7 de diciembre, a las 22.00 horas.

La banda, referente del hip hop latino, fue descubierta y firmada en París, llevando la música cubana a otro nivel con su fusión única de son y rap. Su impacto global se refleja en una gira que ha conquistado los cinco continentes, encabezando festivales de renombre y compartiendo escenario con bandas legendarias como Cypress Hill, The Roots, Calle 13, Maná y Black Eyed Peas.

Su legado ha sido reconocido por medios como Rolling Stone, que los destacó como una de las diez bandas más importantes fuera de EEUU y Billboard, que los incluyó en su especial de los 50 años del rap como pioneros de la música urbana latina.

Avalados por la crítica y el público, Yotuel y Roland convierten cada concierto "en una experiencia inolvidable, con una energía que trasciende generaciones", afirman desde la organización del evento.

Y es que, después de Celia Cruz, Orishas es la cara de la música cubana en el mundo, y su show es una celebración de ese legado. "Vivir Orishas en vivo es presenciar historias en movimiento: un espectáculo único que nadie puede perderse", añaden.