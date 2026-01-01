La Orquesta Sinfónica de la Región da la bienvenida a 2026 con el 'Concierto de Año Nuevo' este sábado en Cartagena

Archivo - La OSRM actuando en El Batel - AUDITORIO EL BATEL - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

El Auditorio El Batel acogerá este sábado, 3 de enero, el 'Concierto de Año Nuevo', protagonizado por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, que actuará bajo la batuta de su, director Manuel Hernández-Silva, y con el tenor Juan Antonio Sanabria.

La recaudación de este concierto ira a beneficio del Centro Multidisciplinar 'Leire González Díaz', de la Asociación D'Genes, según informaron fuentes del auditorio en un comunicado.

El programa estará compuesto, entre otras piezas, por 'El barbero de Sevilla', de Giachino Rossini, y 'Danza húngara nº 1', de Johannes Brahms, además de por tradicionales valses y polcas como 'El Vals del Emperador', 'El bello Danubio azul' o 'Tris-Tras', todas del compositor austríaco Johann Strauss.

Las entradas están a la venta en las taquillas del auditorio, abiertas de lunes a sábado, de 10.00 a 15.00 horas, y en la web 'auditorioelbatel.es'.