Ortuño anuncia la incorporación de 85 nuevos bomberos y 12 vehículos para el Consorcio

Archivo - El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño,en las instalaciones del parque de bomberos de San Pedro del Pinatar - CARM - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha anunciado 85 nuevos profesionales para el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento,entre el proceso selectivo en marcha y la Oferta de Empleo Público publicada a finales de 2025, y la incorporación de 12 vehículos, seis ya operativos y otros seis previstos en los próximos meses.

Ortuño ha respondido así a una pregunta del PSOE sobre el "deterioro" del Consorcio, formulada por el diputado Fernando Moreno, que ha exigido su dimisión y ha denunciado falta de medios y de efectivos, además de incumplimientos en el compromiso del "quinto bombero por parque". El consejero ha defendido que se ha aplicado la jornada de 35 horas, reduciendo de "67 a 62 días" las guardias anuales de 24 horas, y ha cifrado en más de 2,17 millones de euros la inversión en 2025 en suministros y servicios, además de nuevas licitaciones en 2026 por casi 600.000 euros.

Ortuño también ha presentado el balance del Centro de Coordinación de Emergencias 112 correspondiente a 2025, con más de 836.000 llamadas atendidas y 473.000 incidencias gestionadas, un incremento del 3,6% y una valoración ciudadana de "9,4 sobre 10", la más alta de su historia.

En materia agroalimentaria, la consejera de Agricultura, Sara Rubira, ha valorado la participación de la Región en Fruit Logistica 2026 (Berlín), destacando que las exportaciones hortofrutícolas han alcanzado en 2025 "casi 3.800 millones de euros", un 7,3% más que el año anterior, con Alemania como principal destino, superando los 1.000 millones de euros. Rubira ha reclamado cláusulas de salvaguarda "ágiles y automáticas" en los acuerdos comerciales de la UE para proteger al sector.

La consejera también ha respondido a Vox sobre los vertidos al Mar Menor desde la Rambla del Albujón, señalando que la competencia corresponde a la Confederación Hidrográfica del Segura y que el Gobierno regional ha conocido las actuaciones "a través del BOE". Asimismo, ha contestado al Grupo Mixto sobre la denegación de acceso a informes del proyecto de diagnóstico de suelos agrícolas del Campo de Cartagena, indicando que no se han acreditado "en su totalidad" las condiciones de la subvención y que se ha iniciado un expediente de reintegro.

En relación con la Estrategia Marítima regional, Rubira ha informado de la constitución del Consejo Rector y de la creación de tres grupos de trabajo centrados en formación y empleo en economía azul, análisis de datos y desarrollo del turismo costero.

Por su parte, el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, ha defendido que no se han alterado las condiciones del contrato de gestión de 7TV tras la sustitución de la subcontrata de subtitulado, asegurando que el cambio fue comunicado el 4 de diciembre de 2024 y que "no se ha sustituido el servicio por inteligencia artificial", sino una empresa por otra, manteniendo la supervisión humana exigida en el pliego.

Finalmente, en materia agraria, Rubira ha asegurado que los programas de actuación en zonas vulnerables a nitratos han incorporado simplificaciones para "reducir al máximo" la carga burocrática y que se están analizando más de 100 alegaciones recibidas durante el trámite de información pública.