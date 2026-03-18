Ortuño critica que Lucas no haya ido a la Asamblea como delegado: "No sé si tiene miedo"

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MURCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha criticado que el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, no haya comparecido en la Asamblea Regional desde que tomó posesión de su cargo.

"Es un desprecio a la sede de la soberanía de los ciudadanos de la Región de Murcia", ha afirmado, a preguntas de los periodistas, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Ortuño se ha preguntado si Lucas "tiene miedo al Parlamento o a las cuestiones que le puedan plantear los distintos grupos parlamentarios".

El Partido Popular (PP) solicitó que Lucas compareciera en la Asamblea Regional para dar cuenta de proyectos como la llegada del AVE a Cartagena, infraestructuras hidráulicas, o el trasvase Tajo-Segura. Por su parte, Lucas señaló que el pasado viernes ya respondió por escrito.

Ortuño considera que Lucas "tiene aversión a dar la cara y a dar explicaciones sobre cuestiones que son de su competencia" ya que "es muy difícil justificar y defender la política de maltrato".

En este sentido, Ortuño ha afirmado que Lucas "no va a acudir a la Asamblea hasta el día que tenga que hacerlo como diputado en la oposición", y ha indicado que "viendo como está actuando, no está a la altura del cargo que ostenta".