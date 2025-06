Ortuño critica que la propuesta de Sánchez en materia de vivienda es un "chantaje más" del Gobierno central

MURCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, ha calificado de "chantaje" la propuesta de acuerdo que ha ofrecido el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, en materia de vivienda porque "no hay ningún acuerdo, no hay diálogo y no hay consenso".

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno y al ser preguntado por esta propuesta, Ortuño ha lamentado que "Pedro Sánchez vuelve a recurrir a aquella teoría del yo invito y tú pagas".

Así, ha insistido en que la propuesta es un "chantaje más del Gobierno de Pedro Sánchez" porque "o cumplimos las políticas de vivienda que quiere imponer el Ejecutivo central o no se nos otorga financiación y se nos asfixia financieramente".

Ha destacado la deuda actual del Gobierno de España con la Región de Murcia, señalando que "a día de hoy le debe 1.190 millones de euros por las entregas a cuenta y por el Extra FLA".

El portavoz regional ha criticado la ley de vivienda "pactada con Bildu", manifestando que "ha sido un auténtico fracaso y que solo ha servido para que suban los precios y para que bajen el número de viviendas disponibles". Además, ha recordado que el Gobierno central "llegó a prometer más de 180.000 viviendas" sin cumplir.

En contraste, Ortuño ha subrayado que "el gobierno regional sí que está trabajando en un decreto para facilitar la construcción de vivienda protegida a menor precio y en menor plazo", diferenciándose así de la política nacional.