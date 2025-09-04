Ortuño: "El cumplimiento de la ley no puede ser objeto de consulta"

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha afirmado este jueves, en relación a la propuesta de consulta ciudadana planteada por Vox sobre la financiación de los centros de menores extranjeros no acompañados, que "el cumplimiento de la legalidad no puede ser objeto de consulta".

Ortuño ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo autonómico, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

En relación con la petición de Vox sobre cerrar todos los centros de protección de menores en la comunidad, el dirigente regional ha indicado que el partido liderado por José Ángel Antelo "no ha valorado bien la propuesta".

"Además de ser ilegal, supondría el cierre de centros como el hogar de la infancia de Cartagena o el de las Hijas de la Caridad en Murcia, donde hay bebés. Por tanto, yo creo que no han pensado bien del todo esa propuesta; y, en cualquier caso, reitero, el cumplimiento de la ley no puede ser objeto de ninguna consulta", ha dicho.

Respecto a la continuidad del Programa de Lengua Árabe a partir del curso escolar que arranca el próximo lunes, Ortuño ha señalado que "el compromiso del Gobierno regional es cumplir el acuerdo de presupuestos, lógicamente, dentro de nuestras competencias y dentro del marco legal".

"Se están recabando los informes por parte de la Consejería de Educación y no puedo más que reiterar el compromiso del Gobierno de cumplir ese acuerdo de presupuestos, evidentemente, dentro de nuestras competencias", ha manifestado el dirigente regional.