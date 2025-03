Ortuño destaca que la Región se posiciona como referente en defensa y critica la "falta de plan estratégico" de Sánchez

Afirma que "el único plan de defensa que tiene Pedro Sánchez es atrincherarse en la Moncloa"

El portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, ha destacado este martes que "la Región de Murcia está posicionándose como un referente en materia de defensa" y ha criticado la "falta de plan estratégico" en este asunto por parte del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Ortuño ha contestado de esta forma en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno y al ser preguntado por la comparecencia de Sánchez este miércoles en el Congreso de los Diputados sobre para defender la posición del Ejecutivo central sobre el rearme en Europa.

En este sentido, Ortuño ha insistido en que la Región de Murcia está posicionándose como un "referente" en materia de defensa y ha subrayado el papel del presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, quien fue ponente de un dictamen en el Comité de las Regiones para fortalecer la seguridad europea.

Ha explicado que la Comunidad ha puesto en marcha el programa Caetra, "al que ya se han vinculado más de 120 empresas", como muestra del compromiso del Ejecutivo regional en este asunto. Ortuño ha señalado que "la situación geopolítica está cambiando" y que el Gobierno de España "no puede mirar para otro lado".

El portavoz del Ejecutivo murciano ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que "no tiene un plan de defensa". Ha manifestado que "las medias tintas no le valen a la Unión Europea" y que, "tarde o temprano", Sánchez tendrá que posicionarse y "probablemente no lo pueda hacer porque está maniatado por sus socios".

Ha afirmado que Sánchez "no tiene presupuestos, no tiene el respaldo de su propio Gobierno y no tiene capacidad para gobernar". A su juicio, se trata de un presidente "en precario que no tiene más proyecto político que continuar en el poder al precio que sea". "El único plan de defensa que tiene Pedro Sánchez es atrincherarse en la Moncloa", ha concluido.