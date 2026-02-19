Ortuño exige a CHS que se comprometa con un plazo concreto para comenzar el proyecto del bombeo de la rambla del Albujón

Archivo - Desembocadura de la rambla del Albujón - CHS - Archivo

MURCIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, ha exigido a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a que "se comprometa con un plazo concreto" para llevar a cabo el proyecto del bombeo de la rambla del Albujón, que "impida la entrada de agua con nutrientes al Mar Menor".

Una obra, ha dicho, que el Gobierno central "tiene olvidada en un cajón y cuyo retraso está afectando directamente al presente y futuro del Mar Menor".

Y es que, ha dicho en rueda de prensa tras dar cuenta de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno, "está demostrado que la entrada de agua dulce a través de la rambla del Albujón es el principal punto de desequilibrio del Mar Menor".

Ha recordado que el Gobierno de España "declaró ese proyecto urgente y de interés general en 2021, pero han pasado cinco años sin el más mínimo avance. Declararon ese proyecto urgente y se olvidaron de él, a pesar de que todos los técnicos han coincidido siempre en que es fundamental frenar esa entrada de agua dulce".

Desde el año 2021, ha precisado, "ha entrado al Mar Menor, a través de la rambla del Albujón, 34 hm3 de agua, es decir, el equivalente a más de 13.000 piscinas olímpicas y cada segundo siguen entrando 360 litros, a los que se suman miles de litros que se filtran por el subsuelo".

"Tras cinco años de desidia, ya no caben ni más excusas, ni más atrasos, ni más engaños. Ya no podemos esperar más", ha advertido Ortuño, que ha dejado claro que "no vale un compromiso genérico".

Por ello, ha demandado "plazos concretos, un calendario claro y saber cuándo empiezan las obras, porque cinco años de inacción ya son demasiados y el Mar Menor no puede esperar".

Así, le ha reclamado formalmente a la CHS que "asuma un compromiso claro, que dé una fecha concreta, porque son cinco años de inacción".