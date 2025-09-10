Ortuño: "Es una indecencia política utilizar a menores que no tienen arraigo para pescar votos en ríos revueltos"

MURCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha tildado de "irresponsabilidad" que representantes de Vox acudan a las puertas del centro de menores de Santa Cruz, en Murcia, "con discursos y con declaraciones radicales y que no tienen ningún tipo de base, ni de fundamento legal".

Ortuño ha señalado que en ese centro "hay menores españoles y no españoles que no merecen el show ni de unos ni de otros para pescar votos en ríos revueltos", y ha insistido en que un espacio de este tipo "es el último sitio al que debe acudir un político para buscar caladeros electorales".

"Por supuesto, se puede discrepar de la política de inmigración antes que acudir a las puertas de un centro de menores que lo último que quieren es que haya políticos que creen situaciones de confrontación y de crispación", ha remarcado.

A su juicio, es "una indecencia política utilizar a menores que no tienen familia, que no tienen hogar, que no tienen arraigo para pescar votos en ríos revueltos". Al hilo, ha recordado que la Región de Murcia cuenta con centros de menores tutelados donde conviven españoles y no españoles.

El dirigente regional ha insistido en que la propuesta de Vox de clausurar todos los centros de menores de la Comunidad "ni es razonable ni es legal" porque supondría, por ejemplo, el cierre de la Casa Cuna de Cartagena o de las Hijas de Caridad de Murcia, donde hay bebés, "en su mayoría, por cierto, españoles".

Por otra parte, ha apuntado que en los centros de la Región hay 700 menores y se ha preguntado "qué hacemos" con ellos si cierran todos los centros. "¿Los dejamos en la calle, sin hogar, sin ningún tipo de arraigo para que acaben siendo un problema de seguridad y de orden público?", se ha preguntado.

Asimismo, ha precisado que del total de menores acogidos en la Región de Murcia en la actualidad, 350 son extranjeros, cuya acogida "nos impone por ley el Gobierno de España".

CRÍTICAS AL GOBIERNO DE ESPAÑA

Ortuño ha criticado que el Gobierno de España no dispone de "ninguna política en materia de inmigración" ya que "se limita a repartir menores entre comunidades autónomas", que se han convertido en "destino de la inmigración ilegal".

A este respecto, ha considerado "imprescindible" que el Ejecutivo central "se implique, tome cartas en el asunto, actúe en los países de origen, escuche sobre todo a las comunidades autónomas, aborde la política migratoria como una cuestión de Estado".

"Pero nada de esto está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez que trata la política migratoria como un mero reparto de menores entre comunidades autónomas", ha sostenido.

"Por cierto, el Gobierno de España excluye a Cataluña y a País Vasco a la hora de acoger a esos menores migrantes. Y lo hace, evidentemente, porque esa es otra exigencia de los independentistas y de los separatistas catalanes y de los socios de Pedro Sánchez para que este pueda seguir", ha concluido Ortuño.