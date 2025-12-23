Ortuño, sobre el nombramiento de Tolón: "Demuestra que el PSRM es la sucursal más obediente del sanchismo"

MURCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, ha afirmado este martes que el nombramiento de la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes "demuestra que el Partido Socialista de la Región de Murcia, con su secretario general al frente, es la sucursal más obediente del sanchismo".

Tolón "es una antitrasvasista declarada y una detractora del trasvase Tajo-Segura; por tanto, es una muy mala noticia para la Región de Murcia que en el momento en el que nos encontramos se siente en el Consejo de Ministros", ha dicho Ortuño a preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Tras recordar que la nueva ministra fue declarada 'persona non grata' por el Ayuntamiento de Murcia, ortuño ha indicado que el nombramiento "demuestra que el Partido Socialista de la Región no pinta nada en el PSOE nacional" y que el líder de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, "se limita a obedecer todo lo que dice y todo lo que manda Pedro Sánchez".