Ortuño: "Sería un buen regalo de Reyes tener elecciones generales en 2026"

MURCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, considera que "en condiciones normales" España debería haber tenido unas elecciones generales anticipadas. "Ojalá se celebran en este 2026, sería un buen regalo de Reyes", ha afirmado a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Para Ortuño, el de la Nación es "un Gobierno zombie, ya no da más de sí, un Gobierno a la deriva, que no gobierna, que no tiene proyecto, que no tiene presupuesto, que está hasta el cuello de corrupción y de casos de acoso sexual". El portavoz regional ha señalado que "por muchos vídeos, por mucha propaganda, por muchas cortinas de humo, por mucho TikTok, los españoles ya han calado a Pedro Sánchez, ya no se fían".

"Esperamos que en el 2026 podamos pasar página y enterrar en la historia esta etapa tan oscura y que de una vez por todas el cambio llegue a nuestro país", ha indicado. Ortuño ha asegurado que los españoles "merecemos un Gobierno serio, riguroso, que no esté alimentando permanentemente la crispación y la confrontación como está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez", ha concluido.