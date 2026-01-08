Ortuño tilda de "esperpento" la reunión de Pedro Sánchez y Oriol Junqueras

Archivo - El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño - EUROPA PRESS - Archivo

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha tildado de "esperpento" la reunión que hoy mantienen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

"Es esperpéntico que se reciba en la Moncloa a alguien condenado por la justicia", ha dicho Ortuño. "Ya recibió a los representantes de Bildu, quiere que esto se normalice pero la sociedad no puede ni debe normalizarlo", ha añadido.

Ortuño ha tachado también de "esperpéntico" que se pacte un modelo de financiación "que da privilegios sólo a una comunidad autónoma y con un partido que es minoritario". "Lo más preocupante es que hoy se escenifica un marco de desigualdad e injusticia para la Región de Murcia, ya que se está pactando un modelo de financiación con una comunidad autónoma en detrimento del resto de españoles, las migajas para los demás".

"No vamos a admitir un modelo de financiación hecho a la medida del separatismo catalán", ha apuntado. "Pedro Sánchez debe sentar a todas las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero solo quiere negociar con el separatismo catalán para poder seguir en la Moncloa", ha criticado.

El portavoz regional ha pedido la reacción del delegado del Gobierno y secretario general del PSRM, Francisco Lucas, al que le reclama su opinión al respecto del modelo de financiación propuesto por Junqueras.

RETOS DE 2026

Precisamente la reforma del sistema de financiación autonómica es uno de los "retos" con los que el Gobierno regional afronta el nuevo año, junto con otros como la defensa del trasvase Tajo-Segura y la ejecución de infraestructuras necesarias para "protegernos frente a fenómenos meteorológicos extremos".

"Desde ese compromiso con el diálogo y con el interés general, el Gobierno regional continuará trabajando para ofrecer respuestas eficaces a las necesidades de los ciudadanos", ha señalado el portavoz regional.

Tras mostrarse convencido de que en 2026 el Ejecutivo murciano tiene "un rumbo claro" y va a "consolidar lo que ya está funcionando y seguir avanzando desde el principio", Ortuño se ha referido a 2025, un año que la Región acabó "mucho mejor de cómo lo empezamos, con récord histórico en turismo, con una intensa creación de empresas muy por encima de la media nacional y con datos de empleo nunca antes alcanzados".

Asimismo, ha puesto en valor que la Región de Murcia es "la tercera comunidad autónoma que más empleo está creando en toda España" y que se ha alcanzado "un récord histórico de afiliación a la seguridad social".

APUESTA POR EL "ENTENDIMIENTO"

"En un contexto de ruido político y de confrontación, el Gobierno regional va a seguir apostando por una forma distinta de hacer política, la del diálogo, la del entendimiento y la de tender puentes en lugar de construir muros porque solo desde el acuerdo es posible dar soluciones estables y duraderas", ha afirmado.