Óscar López anuncia que en otoño se colocará la primera piedra del centro de chips ciberseguros de Quantix en Murcia

El ministro Oscar Lopez con Maria Gonzalez Veracruz , el delegado del Gobierno Francisco Lucas, David Christian de la Fe UMU y alcalde de Los Alcazares Mario Perez Cervera dan rueda de prensa en el Club Nautico - DIMA

LOS ALCÁZARES (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado que la primera piedra del centro de diseño de chips ciberseguros de la empresa Quantix en la Región de Murcia se colocará en otoño.

Así lo ha desvelado este miércoles en Los Alcázares (Murcia), donde, en compañía de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, y del delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, se ha reunido con responsables de la compañía, en la que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), invirtió en junio de 2025 un total de 19,6 millones de euros.

El ministro ha explicado que el proyecto del centro de ciberseguridad y semiconductores de Quantix, que se construirá en el Parque Empresarial Murcia Norte de Murcia, permitirá impulsar el diseño de chips especializados en ciberseguridad y generará más de 450 empleos cualificados en el territorio.

Este nuevo centro desarrollará actividades como servicios criptográficos avanzados, certificación digital, tecnologías de protección de infraestructuras críticas y desarrollos relacionados con la criptografía postcuántica.

Pero su principal particularidad será que incorporará capacidades de encapsulado y testado de chips, actividades que actualmente apenas se desarrollan en España, lo que va a permitir reducir la dependencia de proveedores externos y reforzar las capacidades industriales tanto españolas como europeas.

El objetivo es que esta infraestructura tecnológica esté especializada en el diseño, la validación, la caracterización y la comercialización de microcontroladores y componentes seguros para sectores como la automoción, las infraestructuras críticas o el 'internet de las cosas' (IoT, por sus siglas en inglés).

"El Gobierno de España quiere que Murcia sea pieza clave en la soberanía digital nacional y europea", ha expresado López, que ha añadido que, por ello, el Ejecutivo ha destinado "más de 300 millones de euros para la transformación digital de la región" en torno al sector de la microelectrónica y otros dos sectores más: el audiovisual y los datos.

Sobre el sector audiovisual, el ministro ha recordado que el Hub Audiovisual de Murcia cuenta con estudios de grabación, simuladores inmersivos y zonas de impresión 3D que atraen numerosos rodajes nacionales e internacionales.

A ello se suman inversiones como la realizada en Good Films Studio Spain, de 19,6 millones de euros, que también repercutirán en la Región de Murcia, donde esta productora desarrolla distintos proyectos.

VISITA AL PROYECTO NEREIDAS

En cuanto al sector de los datos, uno de los proyectos más relevantes es el de Nereidas, que el ministro ha podido conocer de primera mano durante su visita a Los Alcázares acompañado también por su alcalde, Mario Pérez Cervera.

Se trata de una iniciativa pionera que ha convertido a la Región de Murcia en un laboratorio de referencia para el intercambio seguro de datos marinos y el desarrollo de herramientas innovadoras aplicadas a la gestión sostenible del medio marino.

Acompañado por algunos de sus investigadores, el ministro ha visitado una de las boyas de datos, situada en Los Alcázares (Murcia), desde las que se recopila información para los casos de uso que se han desarrollado en este proyecto.

Entre ellos, el gemelo digital del Mar Menor, una herramienta virtual que trata de reproducir el comportamiento real de la laguna y de su ecosistema.

Esta herramienta hace posible experimentar virtualmente qué podría ocurrir en el Mar Menor bajo distintas condiciones, como episodios de lluvias intensas, variaciones de temperatura o cambios en los aportes de nutrientes en el agua.

Las boyas sirven de fuente de información pública y aportan los datos ambientales, hidrológicos, ecológicos y climatológicos con los que, junto al uso de modelos avanzados, se imitan los procesos que se producen en este enclave natural.

El proyecto Nereidas, impulsado por la Universidad de Murcia dentro del Programa Espacios de Datos Sectoriales del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, cuenta con una financiación del Gobierno de España de 1,04 millones de euros procedentes de fondos europeos dentro del Plan de Impulso de Espacio de Datos, una estrategia nacional dotada con 400 millones de euros para acelerar el desarrollo de la economía del dato en sectores estratégicos.

La particularidad de Nereidas es que funciona como un 'centro demostrador' de espacio de datos, es decir, un entorno en el que se prueba, se valida y se explica cómo funciona el ecosistema digital en el que distintas organizaciones comparten información de forma segura y manteniendo el control de sus propios datos.

En este caso, el proyecto integra datos oceanográficos y de calidad del agua, además de información meteorológica y satelital procedente de empresas, administraciones e investigaciones científicas.

Enfocado en la economía azul, esta iniciativa promueve la innovación en el uso de datos para proteger y gestionar los recursos marinos de forma eficiente y sostenible, optimizar actividades económicas clave y servir como modelo replicable en otras zonas costeras.

Para ello, se ha generado un catálogo que centraliza, en 84 conjuntos de datos activos, información que previamente estaba dispersa.

A través de su plataforma tecnológica, los usuarios pueden consultar y acceder a todos estos datos, que son integrados y utilizados en casos de uso y pilotos basados en información real.

Además del gemelo digital del Mar Menor, entre estos casos de uso están el visor de datos de columna de agua del Mar Menor, donde se puede analizar la evolución temporal de las condiciones físico-químicas de la laguna; los mapas de clorofila del Mar Menor, claves para afrontar su cuidado; el visor de datos agregados de temperatura superficial del mar, que permite la monitorización de la temperatura del agua y la caracterización de olas de calor marinas en el Mar Menor y el Mediterráneo; o el visor de iniciativas ciudadanas de recogida de plásticos y de datos procedentes de robots submarinos autónomos, que permiten localizar focos de contaminación y detectar especies amenazadas.

"Murcia tiene una oportunidad de oro con la economía del dato y el Mar Menor puede convertirse en un símbolo de resiliencia frente al cambio climático", ha valorado el ministro, que ha puesto en valor el proyecto Nereidas, que "permite que científicos, administraciones y empresas colaboren en la gestión estratégica de datos marinos y puedan anticiparse en la toma de decisiones gracias a un conocimiento en tiempo real de las condiciones de la laguna".

Ya son 74 las entidades que se han adherido formalmente a este ecosistema de datos y que comparten información a través de la plataforma, y 90 las organizaciones han solicitado su incorporación.

Por ello, Nereidas se ha situado como uno de los principales proyectos españoles de espacios de datos sectoriales.