Óscar Puente anuncia más de 356 millones de euros en inversiones en el puerto de Cartagena hasta 2029

Más del 70% del presupuesto se destinará a la mejora y adecuación de las infraestructuras a los retos de la demanda y de futuro

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que el Gobierno central invertirá 356,3 millones de euros en el puerto de Cartagena en el periodo 2025-2029, con el fin de mejorar la competitividad e impulsar el crecimiento de esta infraestructura estratégica del Estado.

Así lo recoge el plan inversor de Puertos del Estado que ha sido presentado este jueves por el ministro durante el desayuno informativo organizado por Diario del Puerto en Las Palmas de Gran Canaria, según informaron fuentes ministeriales en un comunicado.

De los más de 356 millones de euros en inversiones previstas en el puerto de Cartagena hasta 2029, unos 253,7 millones --el 71% del total-- se destinarán a la mejora y ampliación de sus infraestructuras e instalaciones con el objetivo de aumentar su capacidad y hacer frente a los retos de la demanda y de futuro.

Por otro lado, el plan contempla 36,2 millones para el desarrollo de proyectos relacionados con el impulso a la sostenibilidad de este puerto, "reafirmando el papel fundamental de estas infraestructuras como punta de lanza de la transición energética en España".

Otros 30 millones se destinarán a la mejora de los accesos al puerto ya que "garantizar su conectividad es fundamental para su competitividad". Para desarrollar proyectos de puerto-ciudad, que permiten acercar los puertos a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida, se prevén 21 millones.

Por último, para el refuerzo y mejora de la seguridad del puerto se contemplan 11,4 millones; y para el fomento de la digitalización, 4,1 millones.

De acuerdo con los datos recogidos en el marco inversor 'Horizonte 2030' del sistema portuario español, la Región de Murcia es la séptima comunidad autónoma en volumen de inversión en este periodo, por detrás de Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias y Baleares.

Desde el Ministerio han explicado que en la Región de Murcia hay varios proyectos portuarios sobre la mesa, entre los que destaca el Pantalán del Frente 19, que permitirá al puerto optimizar su oferta para el movimiento de graneles líquidos.

Asimismo, para el fomento de la sostenibilidad de esta infraestructura, destaca la electrificación de muelles (sistema OPS) que permitirá a los buques conectarse a la red eléctrica, apagando los motores auxiliares y reduciendo el ruido y las emisiones a la atmósfera.

El desglose anual de las inversiones en el Puerto de Cartagena durante el periodo contempla 46,3 millones de euros en 2025; 71,6 millones en 2026; 103,9 millones en 2027; 81,7 millones en 2028 y 52,8 millones en 2029.

Puertos del Estado es el organismo público dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible encargado de coordinar el sistema portuario español, que está compuesto por 46 puertos de interés general gestionados por 28 autoridades Portuarias.