OSRM orquesta 'La Navidad en sus manos 2' que se estrena en Netflix protagonizada por Santiago Segura y Ernesto Sevilla

Imagen de la grabación de la banda sonora original de ‘La Navidad en sus manos 2’ en el Auditorio regional Víctor Villegas
Imagen de la grabación de la banda sonora original de ‘La Navidad en sus manos 2’ en el Auditorio regional Víctor Villegas - CARM
Europa Press Murcia
Publicado: viernes, 5 diciembre 2025 11:21

MURCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM), con el apoyo de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, ha puesto música a la nueva comedia familiar 'La Navidad en sus manos 2', que se estrena hoy viernes en la plataforma Netflix y que está protagonizada por Santiago Segura y Ernesto Sevilla.

La grabación de la banda sonora, compuesta por Vicente Ortiz Gimeno, se llevó a cabo durante el pasado mes de julio en el Auditorio regional Víctor Villegas, bajo la dirección de Álex Ortiz y con Hive recording studio y Schuller Sound en la parte técnica.

La secuela de 'La Navidad en sus manos', dirigida por Joaquín Mazón, está protagonizada por Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Unax Hayden, en un reparto que completan Pablo Chiapella, Joaquín Reyes, Josema Yuste, María Botto y Emilio Gavira, entre otros.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, ha indicado que "nuestra Orquesta Sinfónica sigue dándonos motivos para sentirnos orgullosos de ella, pues es una de las formaciones más demandadas a la hora de abordar proyectos de esta envergadura, fruto de su profesionalidad y calidad artística, de sobra conocida a nivel nacional".

No es la primera vez que la OSRM pone banda sonora a películas, como la más reciente, 'Últimas voluntades', ópera prima del director Joaquín Carmona, protagonizada por Fernando Tejero y Adriana Ozores; a documentales como 'Emilia', sobre la figura de Pardo Bazán, con música de Alicia Morote, o películas de animación como 'Carthago Nova' -nominada a los Premios Goya 2011-, entre otras.

