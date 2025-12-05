OSRM orquesta 'La Navidad en sus manos 2' que se estrena en Netflix protagonizada por Santiago Segura y Ernesto Sevilla

Imagen de la grabación de la banda sonora original de ‘La Navidad en sus manos 2’ en el Auditorio regional Víctor Villegas - CARM

MURCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM), con el apoyo de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, ha puesto música a la nueva comedia familiar 'La Navidad en sus manos 2', que se estrena hoy viernes en la plataforma Netflix y que está protagonizada por Santiago Segura y Ernesto Sevilla.

La grabación de la banda sonora, compuesta por Vicente Ortiz Gimeno, se llevó a cabo durante el pasado mes de julio en el Auditorio regional Víctor Villegas, bajo la dirección de Álex Ortiz y con Hive recording studio y Schuller Sound en la parte técnica.

La secuela de 'La Navidad en sus manos', dirigida por Joaquín Mazón, está protagonizada por Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Unax Hayden, en un reparto que completan Pablo Chiapella, Joaquín Reyes, Josema Yuste, María Botto y Emilio Gavira, entre otros.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, ha indicado que "nuestra Orquesta Sinfónica sigue dándonos motivos para sentirnos orgullosos de ella, pues es una de las formaciones más demandadas a la hora de abordar proyectos de esta envergadura, fruto de su profesionalidad y calidad artística, de sobra conocida a nivel nacional".

No es la primera vez que la OSRM pone banda sonora a películas, como la más reciente, 'Últimas voluntades', ópera prima del director Joaquín Carmona, protagonizada por Fernando Tejero y Adriana Ozores; a documentales como 'Emilia', sobre la figura de Pardo Bazán, con música de Alicia Morote, o películas de animación como 'Carthago Nova' -nominada a los Premios Goya 2011-, entre otras.