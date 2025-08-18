El pabellón Cagigal y el Palacio de los Deportes, únicas instalaciones deportivas abiertas en Murcia ante ola de calor

MURCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, con motivo de la alerta roja por altas temperaturas durante la jornada de este lunes en la Vega del Segura, ha puesto en marcha una serie de medidas preventivas como el cierre de las instalaciones deportivas a excepción del pabellón Cagigal y el Palacio de los Deportes, dos espacios dotados con sistema de climatización.

En concreto, el pabellón Cagigal estará abierto hasta las 23.00 horas de este lunes como refugio climático y el Palacio de los Deportes hará lo propio hasta las 22.00 horas, con el fin de que los usuarios que tengan una reserva previa puedan practicar deporte y entrenar con normalidad, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El resto de instalaciones --pabellones, campos de fútbol y polideportivos en El Palmar I y El Palmar II, Infante, Javalí Viejo, José Barnés, La Vega y Sangonera la Seca-- permanecerán cerrados esta jornada como medida preventiva debido a las condiciones meteorológicas extremas.

El Ayuntamiento de Murcia ha habilitado este verano una red de refugios climáticos conformada por unos 50 espacios entre bibliotecas, museos y otros edificios municipales del centro de la ciudad y sus pedanías.

Los refugios climáticos son espacios accesibles que cuentan con temperatura confortable, al tiempo que ofrecen descanso y seguridad frente a episodios meteorológicos extremos como las olas de calor mientras mantienen los usos y funcionalidades para los que se crearon.

Están dirigidos a la población en general, pero especialmente a los grupos vulnerables, como personas mayores o con enfermedades crónicas, niños y personas sin hogar. En general, a aquellos que pueden sufrir de manera más directa los efectos del calor.

Así, los refugios climáticos, que pueden ser interiores o exteriores, como es el caso de parques y jardines, con presencia elevada de verde urbano y fuentes de agua, se caracterizan por tener buena accesibilidad y proporcionar áreas de descanso en un espacio con temperatura confortable.

Tanto en la web 'https://www.ayuntamientomurcia-salud.es/index.php/noticias/6...' como en la aplicación 'Tu Murcia' se ha incorporado una nueva funcionalidad que permite consultar la ubicación, horario y características de los refugios climáticos disponibles en el municipio.

REFUERZO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Murcia ha reforzado los servicios municipales para hacer frente a la alerta roja por las altas temperaturas decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), como es el caso del Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS), dedicado a la atención a personas en situación de calle.

Los equipos del SEMAS, formados por trabajadores sociales y policías locales, incrementarán las rutas que hacen regularmente por la ciudad para dar información y orientación a las personas que lo necesiten, además de ofrecerles agua para que estén hidratadas y gorras para que se protejan del sol.

Además, las personas sin hogar disponen de las más de 120 plazas habituales que se encuentran en los diferentes albergues del municipio para que puedan refugiarse de las elevadas temperaturas.

De manera preventiva, el servicio municipal de teleasistencia refuerza su atención a las personas usuarias aumentando la frecuencia de las llamadas desde la central y visitas personalizadas, tanto del Departamento de Coordinación Comunitaria como de las unidades móviles.

Al mismo tiempo, se trasladará a los usuarios del servicio municipal y de los Centros de Estancias Diurnas una serie de recomendaciones para evitar o reducir el impacto de las temperaturas extremas sobre la salud.

RECOMENDACIONES

El Ayuntamiento recomienda no realizar deporte al aire libre; beber agua o líquidos con frecuencia, sin esperar a sentir sed, evitando las bebidas alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas; bajar las persianas de la vivienda; no abrir las ventanas cuando la temperatura exterior sea más alta y hacer comidas ligeras.

En el caso de las personas mayores que viven solas y las personas con discapacidad, el Consistorio recomienda que sean visitadas o controladas al menos una vez al día, mientras que con los niños de 0 a 4 años es importante asegurarse de que beben mucho líquido, así como vestirlos con ropa clara y ligera.