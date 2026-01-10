Pablo Javier Rodríguez Soler (IU-Verdes) dimite como concejal del Ayuntamiento de Abarán

Pablo Javier Rodríguez Soler - IU-VERDES

MURCIA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Pablo Javier Rodríguez Soler ha presentado en la tarde de este viernes su dimisión como concejal del Ayuntamiento de Abarán tras los hechos relacionados con la presunta agresión sexual de un trabajador municipal a una compañera, un caso que se encuentra actualmente bajo investigación judicial.

En su escrito de renuncia, Rodríguez Soler expresa de manera clara y explícita su apoyo a la víctima y reconoce que, pese a haber intentado acompañarla desde el primer momento, sus actuaciones no estuvieron a la altura de la gravedad de la situación.

El ya exconcejal asume que sus decisiones y actuaciones contribuyeron a agravar el daño causado, y afirma que no supo responder con la sensibilidad y el rigor que un caso de violencia sexual requiere. La dimisión, explica, "es el resultado de una reflexión profunda y responde a una voluntad expresa de asumir responsabilidades políticas".

Rodríguez Soler señala que su renuncia pretende contribuir a reparar el daño que se haya podido causar, proteger la dignidad de la víctima y preservar la credibilidad de la buena política, "sin poner excusas ni buscar justificaciones", desde la coherencia y la responsabilidad.

El exconcejal subraya además que su decisión está directamente vinculada a los principios feministas que defiende Izquierda Unida y a su compromiso personal y político con la lucha contra cualquier forma de violencia machista. En este sentido, afirma que, precisamente por coherencia con esos valores, considera que lo más responsable es dar un paso al lado.

A través de un comunicado previo, la Colegiada Regional de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia han reiterado su apoyo y solidaridad con la víctima, así como su compromiso firme e inequívoco con la erradicación de cualquier forma de violencia sexual y la defensa de los derechos de las mujeres.

Ante las informaciones publicadas ayer sobre la gestión del caso, la organización convocó de manera urgente a sus órganos de dirección, con la participación de la responsable regional de Feminismo, para analizar los hechos y valorar las actuaciones realizadas.

En este sentido, Izquierda Unida-Verdes ha subrayado que no se trata de un caso de agresión o acoso sexual cometido por un militante o cargo de la organización, sino de una presunta agresión ejercida por un trabajador municipal. Desde el Ayuntamiento de Abarán, los protocolos del Plan de Igualdad se activaron a partir del momento en que se tuvo constancia formal de la denuncia, siendo gestionados por los mecanismos administrativos competentes.

La organización ha reconocido y agradecido la respuesta de Pablo Javier Rodríguez Soler, valorando la responsabilidad asumida con su dimisión y destacando su trabajo incansable al servicio de IU y del municipio de Abarán.

Asimismo, ha puesto en valor su trayectoria de casi veinte años como concejal, durante los cuales ha representado a Izquierda Unida tanto en la oposición como en el gobierno municipal. Finalmente, Rodríguez Soler ha agradecido al pueblo de Abarán la confianza depositada en él durante estos años, tanto en la oposición como en el gobierno municipal, y ha afirmado que, aunque deja el cargo, mantiene intacta su vocación de servicio público y su compromiso con Abarán.