Pablo y Sofía, los nombres más elegidos para los recién nacidos de la Región de Murcia en 2024

MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los nombres más elegidos en 2024 para los recién nacidos de la Región de Murcia fueron Pablo y Sofía, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el caso de los niños, 139 de los nacidos en la Región el pasado año recibieron el nombre de Pablo. Le siguieron, por orden de preferencia, Hugo (130), Martín (124), Mario (115), Leo (110), Alejandro y Álvaro (102 cada uno), Antonio (101), Gonzalo (94) y Enzo (82).

Para las niñas, después de Sofía (168), los padres eligieron María (137), Vega (129), Lucía (126), Martina (95), Sara (88), Alma (80), Valeria (77), Jimena (71) y Carmen (70).