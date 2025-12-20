Los pacientes ingresados en centros hospitalarios del SMS disfrutarán de menús especiales en Navidad

Los pacientes hospitalizados contarán con menús especiales en Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo y el Día de Reyes. - CARM

MURCIA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de cocina de los centros hospitalarios públicos del Servicio Murciano de Salud (SMS) ofrecerán platos típicos estas fechas navideñas, siguiendo todas las recomendaciones nutricionales, y teniendo en cuenta las necesidades médicas de los pacientes. Estos menús especiales se servirán a los pacientes hospitalizados en Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo y el Día de Reyes.

La gerente del SMS, Isabel Ayala, explicó que con esta iniciativa, que se lleva a cabo todos los años, "queremos llevar los sabores de casa a los pacientes que pasan estos días en el hospital e intentar hacer más agradable su estancia". Cada uno de los centros hospitalarios elabora sus propios menús navideños, que diseñan los nutricionistas y que están adaptados a las distintas necesidades de dieta de los pacientes.

De este modo, el hospital Reina Sofía de Murcia ofrecerá en Nochebuena crema de verduras con picatostes y dorada a la espalda, mientras que el hospital Santa Lucía de Cartagena optará por muslo de pollo relleno de ciruelas y piñones con pasas y profiteroles de nata con chocolate caliente.

La mayoría de los centros hospitalarios han diseñado un menú más tradicional para el día de Navidad, que incluye caldo con pelotas, volován relleno de champiñón y jamón serrano gratinado o un surtido de dulces navideños.

En Nochevieja, todos los servicios de cocina del SMS ofrecerán a los pacientes menús especiales que tendrán como platos destacados la sopa de marisco, la lubina a la murciana y los entremeses ibéricos, además de las tradicionales uvas de la suerte. Para el día de Año Nuevo se ha diseñado un menú que, en el hospital Los Arcos del Mar Menor, por ejemplo, incluye enrollado de gambas con crema de queso y rúcula y cazuela de rape con marisco.

El Día de Reyes, todos los centros hospitalarios han previsto servir el tradicional roscón con chocolate caliente para el desayuno o tras la comida, en la que se ha incluido fideuá de marisco, ensalada de pimientos o pavo en salsa de calabaza.

VALORACIÓN POSITIVA DE LOS PACIENTES

Los servicios de restauración de los hospitales del SMS sirven una media de 900.000 menús al año, alrededor de 2.500 cada día, entre los que incluyen las dietas basales o diabéticas y múltiples dietas terapéuticas prescritas por los facultativos especialistas adaptadas y adecuadas a cada paciente.

El diseño del menú semanal de cada centro hospitalario implica una tarea compleja debido al gran número de variables que hay que tener en cuenta. Entre ellas, los requerimientos nutricionales máximos y mínimos recomendados (hidratos de carbono, proteínas, grasas, colesterol, calcio, hierro), los alimentos de temporada, las influencias culturales, la variedad, los ingredientes y la presentación de los platos.

Ayala recordó que, de los 1.740 pacientes entrevistados para la Encuesta de Calidad Percibida del SMS correspondiente al primer semestre de 2025, más de 1.200 valoraron como 'buena o muy buena' la calidad y el servicio de comidas de los hospitales del SMS, tanto en sabor como variedad o calidad de las materias primas.