Los pacientes del Servicio Murciano de Salud ya pueden utilizar la tarjeta sanitaria virtual

La nueva tarjeta virtual está desde hoy disponible en la aplicación del Portal del Paciente del Servicio Murciano de Salud (SMS) - COMUNIDAD

MURCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud (SMS) hace más accesible el uso de la tarjeta sanitaria individual gracias a la nueva tarjeta virtual, que desde este miércoles ya está disponible en la aplicación del Portal del Paciente. A partir de mediados de marzo, la tarjeta sanitaria virtual se podrá usar en todo el territorio nacional.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha visitado este miércoles el centro de salud de Corvera, donde ha dado cuenta de esta nueva opción de identificación.

Pedreño ha precisado que "los pacientes del SMS tienen la obligación de presentar su tarjeta sanitaria cuando acuden a un centro sanitario, por lo que queremos ir un paso más allá en mejorar su comodidad y accesibilidad".

De forma que desde este miércoles, un total de 1,3 millones de adultos y más de 212.000 menores de la Región de Murcia se podrán beneficiar de esta nueva opción que aparece en la app y en la web de forma automática sin que el ciudadano realice ninguna gestión.

Únicamente tendrá que entrar en la opción correspondiente y activar la tarjeta sanitaria virtual para que esté inmediatamente disponible y poder usarla además de su tarjeta sanitaria física.

"En el caso de la población pediátrica, será necesario que los padres, madres o tutores tengan la representación digital en el Portal del Paciente para poder utilizar esta opción", ha puntualizado Pedreño.

A partir de su activación, en la app del Portal del Paciente aparecerá una imagen del anverso de la tarjeta física, así como un código QR que contiene todos los datos de la tarjeta sanitaria.

De esta manera, los pacientes podrán usar la aplicación en su dispositivo móvil en lugar de la tarjeta sanitaria individual física. Esta opción es especialmente cómoda en los puntos Senda de los hospitales, que sirven para sacar la cita programada o pedir un justificante, ya que con el propio QR de la aplicación se puede obtener el ticket para ser llamado en las salas de espera o solicitar este comprobante.

Además, la nueva tarjeta sanitaria virtual también puede usarse en las farmacias. Con el código QR que aparece en la aplicación, la oficina de farmacia identificará al paciente y podrá recoger su medicación correspondiente a la receta electrónica como es habitual.