El pago de impuestos a través de Bizum se multiplica casi por cuatro en apenas tres años

MURCIA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pago de impuestos a través de Bizum, la aplicación de pagos instantáneos, se ha multiplicado casi por cuatro desde 2023, año en el que la Agencia Tributaria de la Región de Murcia puso en marcha este canal de forma pionera.

En su primer año de funcionamiento, el pago de impuestos a través de esta modalidad alcanzó las 9.947 personas, una cifra que durante el ejercicio pasado pasó a ser de 35.547 personas. Además, estos más de 35.500 usuarios superan en más de 10.000 personas al de usuarios registrados durante el ejercicio anterior, 2024, cuando se alcanzaron los 23.767 pagos a través de esta herramienta.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, destacó la buena acogida de una opción que se enmarca en el Plan Estratégico de la Agencia Tributaria "y que surge de la voluntad del Gobierno regional de poner la administración pública al servicio de los ciudadanos".

"Y es también un ejemplo de cómo entendemos el proceso de transformación digital en el Gobierno regional, aplicando las tecnologías digitales de última generación para mejorar la vida de los ciudadanos, para hacérsela más fácil; en este caso, ayudándoles a cumplir con sus obligaciones fiscales evitando desplazamientos y esperas y desde la comodidad de sus dispositivos móviles", señaló Marín.

En cuanto a la recaudación a través de este sistema de pago, el año pasado alcanzó los 4,2 millones de euros, 1,4 millones de euros más que en el año 2024 y 3,5 veces más que en el ejercicio 2023, cuando se recaudaron 1,2 millones de euros.

El pago de impuestos con Bizum está disponible a través de todas las entidades bancarias que disponen de esta plataforma y no supone coste alguno para los ciudadanos, que pueden abonar por ejemplo los tributos que gestiona la Agencia en los municipios con los que mantiene convenios de colaboración.

Entre ellos figuran, por ejemplo, el Impuesto de Vehículos, el Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de Bienes Inmuebles, la tasa de recogida de basuras, los cotos y vados, las tasas sobre ocupación de la vía pública o los mercados semanales.

En la actualidad, y en coordinación con la Dirección General de Transformación Digital, la Agencia Tributaria está realizando diferentes pruebas para poder incorporar en breve a esta pasarela de pago el pago de las tasas de la Comunidad.