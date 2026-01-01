El Palacio de los Deportes de Murcia tendrá un nuevo equipo de megafonía

Palacio de los Deportes - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de los Deportes de Murcia renovará su sistema de sonido, así como del sistema sustentante en el que se alojan tanto los nuevos equipos como el videomarcador existente, según se decidió esta semana en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento.

En concreto, se instalarán equipos de sonido de última tecnología y, por otro, se sustituirá y optimizará la estructura portante que los soporta, garantizando así mayor seguridad, eficiencia y calidad técnica, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La propuesta técnica ha diseñado un sistema electroacústico avanzado, basado en altavoces de última generación, que permitirá ofrecer una cobertura homogénea tanto para programas de voz como de música. El sistema incluye una sonorización específica para las gradas y otra para la pista, optimizando la experiencia auditiva de deportistas, público y organizadores de eventos.

Entre los objetivos del proyecto se encuentran la uniformidad acústica en presión y color en toda la audiencia, una presión sonora media superior a 96 dBA, una respuesta en frecuencia coherente entre 60 y 18.000 Hz, el control y la monitorización remota del sistema en tiempo real, así como el control independiente de cada una de las fuentes y subsistemas.

Asimismo, se persigue reducir los elementos en el suelo mediante la instalación de todos los dispositivos volados, mantener una alta inteligibilidad en todas las butacas y permitir cambios rápidos de configuración mediante presets de amplificación adaptados a los distintos usos del recinto.

El proyecto cuenta con un Presupuesto Base de Licitación de 350.000 euros y un plazo de ejecución de un mes, lo que permitirá que el Palacio de los Deportes esté plenamente operativo con las mejoras implantadas en un corto periodo de tiempo. El plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas licitadoras será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a su publicación en la Plataforma de Contratación.

El concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, ha señalado que esta actuación "responde al compromiso del Ayuntamiento de Murcia por mantener el Palacio de los Deportes a la altura de las grandes competiciones y espectáculos que acoge a lo largo del año", y ha subrayado que "apostamos por instalaciones modernas, seguras y con una calidad técnica acorde al nivel de los eventos deportivos y culturales que sitúan a Murcia como referente".