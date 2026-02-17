Los pantanos de la cuenca del Segura ganan 71 hectómetros cúbicos en la última semana

Archivo - Pantano - CHS - Archivo

MADRID/MURCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 520 hectómetros cúbicos, 71 más que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 183 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 177 más que la media que suelen almacenar en esta época (343 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 45,6% de su capacidad total.