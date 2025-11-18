Los pantanos de la cuenca del Segura ganan 5 hectómetros cúbicos en la última semana

Archivo - Imagen de la presa del Cenajo - CHS - Archivo

MADRID/MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 230 hectómetros cúbicos, cinco más que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 13 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 71 menos que la media que suelen almacenar en esta época (301 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 20,2% de su capacidad total.

En el conjunto del país, la reserva hídrica almacena 29.886 hectómetros cúbicos y están al 53,3% de su capacidad. Esto supone 1.094 hectómetros cúbicos o 1,9 puntos más que la semana pasada y 8,3 puntos más que la media de la última década.

De acuerdo con Transición Ecológica, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea. En concreto, la máxima se ha producido en la estación de Vigo Aeropuerto, donde se han recogido 257,6 litros por metro cuadrado.

En lo que respecta a las cuencas, están por encima del 50% el Cantábrico Oriental (64,4%), el Cantábrico Occidental (57,1%), el Miño-Sil (55,6%), Galicia Costa (55,7%), las Cuencas internas del País Vasco (71,4%), el Duero (55,7%), el Tajo (58,8%), el Guadiana (58%), el Tinto, Odiel y Piedras (71,6%), el Ebro (53,6%) y las Cuencas internas de Cataluña (72,4%).

En el otro extremo, las cuencas que están por debajo de la mitad son Guadalete-Barbate (41,8%), el Guadalquivir (44,1%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (42,9%), el Júcar (49,7%) y el Segura, que sigue a la cola con el 20,2% de su capacidad. Al margen de esto, Transición Ecológica ha informado de que la vertiente atlántica se encuentra al 54,4% mientras que la mediterránea está al 49,9%.