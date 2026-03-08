El Parque Metropolitano Oeste, "referente europeo en infraestructuras verdes"

El Ayuntamiento de Murcia ha participado en la reunión del proyecto europeo Interreg JUSTGREEN, que se ha celebrado en Gante (Bélgica), donde ha compartido su modelo de regeneración urbana sostenible e inclusiva - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, que dirige Mercedes Bernabé, ha presentado en Gante (Bélgica) su estrategia municipal de infraestructuras verdes y el proyecto del Parque Metropolitano Oeste, como ejemplo de aplicación de los principios de la Nueva Bauhaus Europea, en el marco del proyecto europeo Interreg JUSTGREEN.

Durante el encuentro, centrado en acelerar políticas urbanas más verdes e inclusivas mediante el intercambio de experiencias entre ciudades europeas, Murcia ha compartido su enfoque para impulsar la transición verde desde el ámbito local, poniendo el acento en la planificación estratégica, la coordinación entre áreas municipales y la participación ciudadana como elementos clave.

"La apuesta de Murcia por proyectos alineados con la Nueva Bauhaus Europea refuerza un modelo de ciudad que combina participación ciudadana y oportunidades ligadas a la sostenibilidad", ha señalado la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

Así, la edil Bernabé ha presentado el Plan de Infraestructuras Verdes del municipio y una de las principales actuaciones de regeneración y renaturalización urbana de toda la historia del municipio, el Parque Metropolitano Oeste, impulsado por la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, cuyo máximo responsable es el edil José Guillén.

Este proyecto convertirá la zona en un gran espacio verde con la plantación de 5.800 árboles y una inversión de 6,3 millones de euros. El Parque Metropolitano Oeste, además, mejorará la conexión entre Barriomar, El Carmen y el centro urbano mediante itinerarios peatonales y ciclistas vinculados al río Segura.

"El Parque Metropolitano Oeste es un proyecto de ciudad, pensado para las próximas generaciones de murcianos. Se convertirá en la mayor infraestructura verde urbana del municipio, con una espectacular zona de juegos infantiles que rendirá homenaje a los grandes inventores e inventoras de la Región con más de un centenar de elementos de juego y altos estándares de accesibilidad y contribuirá a beneficios como la mitigación del efecto 'isla de calor', la mejora de la calidad del aire, la captación de CO2 o la creación de sombras naturales, al tiempo que tendrá al agua como uno de sus elementos vertebradores", ha explicado Guillén.

La iniciativa se desarrolla conforme a los principios de la Nueva Bauhaus Europea, integrando sostenibilidad, inclusión y calidad del espacio público, con el objetivo de generar un espacio de convivencia que impulse la cohesión social.

COOPERACIÓN EUROPEA PARA LLEVAR A CABO POLÍTICAS MÁS EFICACES Y JUSTAS

El encuentro de Gante ha reunido a los socios del consorcio europeo, Murcia, Rotterdam, Gante, Katowice, Burgas y Tallinn, además del Fondo de Desarrollo Regional de Ática.

El proyecto JUSTGREEN trabaja para que las políticas de adaptación climática sean más eficaces, y se estructura en tres líneas de trabajo, distribución, procedimiento y reconocimiento, orientadas a mejorar la planificación y la inclusión en los procesos de renaturalización urbana. El programa de trabajo ha incluido sesiones técnicas, espacios de aprendizaje entre socios y visitas a actuaciones locales de regeneración urbana.