Pasa a disposición judicial el presunto autor del homicidio ocurrido en La Fama (Murcia) este lunes

Pasa a disposición judicial el presunto autor del homicidio ocurrido en La Fama (Murcia) - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presunto autor del homicidio ocurrido en La Fama este pasado lunes ha sido puesto a disposición judicial este miércoles por la mañana, según ha informado la Policía Nacional.

El hombre fue detenido por la muerte de una mujer en la calle Santa Rita del barrio murciano de La Fama. El suceso tuvo lugar sobre las 9.34 horas, cuando una vecina alertó al '1-1-2' tras escuchar gritos procedentes de una discusión entre un hombre y una mujer en la calle.

El sospechoso, localizado y detenido tras haber huido del lugar, permanecía desde ese mismo día en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

Los investigadores del grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial han descartado la hipótesis de violencia machista tras las primeras indagaciones realizadas sobre el arrestado.